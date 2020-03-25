經濟部產業座談 上市櫃企業盼政府更多積極作為

（中央社記者吳柏緯台北25日電）經濟部因應武漢肺炎疫情影響舉辦的產業座談，今天進入第5場，再度聽取ICT業者意見。台達電副總裁蔡榮騰表示，經過5場座談蒐集各方意見，相信不只經濟部，而是政府會採取更積極的作為。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部過去兩週邀集資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務等業者，進行了4場座談，作為擬訂相關政策依據。

今天上午舉行第5場，再度找來ICT業者表達意見與看法，座談會由經濟部長沈榮津及政務委員龔明鑫主持。

台達電副總裁蔡榮騰以台灣上市櫃公司協會理事長身分出席座談，盼能將業者們的意見帶進會中討論。

蔡榮騰會前接受媒體聯訪時指出，面對疫情，雖然大企業還挺得住，但是許多中小企業已經撐不下去了。他表示，座談會已經進行到第5場，也蒐集了不同產業的意見，他認為除了經濟部以外，整個政府也要積極動起來，採取一些作為支持產業界。

行政院接連祭出兩波紓困方案，總金額達新台幣1000億元。蔡榮騰指出，每個產業遇到的問題都不一樣，這次的疫情對於上市上櫃公司而言，是經營與財務的壓力測試，但是不能說大企業沒有問題就沒事，因為大企業的供應鏈上有很多小型企業，他們面對的挑戰更加嚴峻。

昨天經濟部宣布水電減免措施，蔡榮騰表示，台達電在台灣的3個科學園區都有研發基地，在節能、節水部分，有信心跟能力做得很好，其他的中小企業更需要這樣的協助。他坦言，這樣的金額雖然對個別業者來說是小錢，但集合起來對政府而言就是一筆大錢。他強調，企業經營仍需長遠規劃。

座談會於12時舉行，預計14時結束。（編輯：張均懋）1090325