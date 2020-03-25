進軍國際航太市場 漢翔等4企業搶下620億元訂單

（中央社記者吳柏緯台北25日電）台灣推動航太產業領航計畫傳捷報，喬崴進、公準、盟立與漢翔等4家公司，攜手搶下國際航太複合材料加工市場高達新台幣620億元的訂單。

經濟部說明，近年來全球航太市場快速成長，根據美國波音公司2019年發布的航空市場預測報告指出，自2019年至2038年間全球航空公司預計採購大約4.4萬架的新機，總產值將高達6.8兆美元。國際市場的新機型均大幅使用質輕且堅固的複合材料，新型客機使用複合材料的比例已達50%以上。

經濟部今指出，藉由航太產業領航計畫，漢翔公司把在航太領域的複材加工知識及多年設計製造經驗，以及許多繁瑣的製程眉角傾囊相授給喬崴進、公準、盟立等3家公司。從一開始的機台開發、組裝至試機，並全程派員至工廠指導、確認規格後，再移機至漢翔公司進行設備測試，協助台灣設備商從無到有，循序漸進，一步步取得航太複材加工製程的參數，成功開發航太複材加工國產設備。

經濟部表示，透過這項計畫，成功地建立台灣航太複材加工技術與設備供應能量，使用國產加工設備取得國際客戶的航太認證，以更優異的競爭力接下未來10年620億元的國際大單，成功跨足國際航太複材加工市場。

經濟部進一步說明，在這3家機械設備廠商中，公準公司的複材加工水刀機，是首度國產水刀設備切入航太複材加工應用，使公準成功接到了32張飛機起落架元件的代工訂單。

喬崴進公司具智慧刀具管理系統的超音波加工機台，則發展出國產第1台超音波紙蜂巢切割機，取代高價的歐美機種，達到進口替代的目的。

盟立公司的鑽孔、打磨等設備則以自行開發的自動補正技術結合AI，成功克服機械手臂定位精度不足的技術障礙，讓國外客戶驚嘆不已，已額外獲得9台訂單。

漢翔公司也在本計畫的協助下，將所有廠區的資訊串聯整合至智慧製造雲端平台，揮別以往人工抄表造成的延遲，使各廠區的生產進度一覽無遺，透過大數據、AI等技術整合性能優異的國產設備，讓加工機台在不中斷運作的情形下，能即時監控、預測成品是否符合客戶需求，確保產品零瑕疵。（編輯：郭無患）1090325