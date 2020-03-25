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大巨蛋環差審查通過 遠雄盼6月底前取得復工許可

最新更新：2020/03/25 14:15

（中央社記者潘羿菁台北25日電）台北市環評委員會今天針對大巨蛋補件審查通過，遠雄集團發言人楊舜欽表示，目前等待營建署做最後認可，一旦核准後將立即向北市府申請復工，盼望6月底前取得建造復工許可。

大巨蛋案去年10月針對防災避難審查取得關鍵性通過，今年進入環差審查階段，台北市環評委員會今年2月初審議，要求遠雄補充資料，今再審大巨蛋案，委員會審議後修正通過，並提附帶建議，大巨蛋復工在望。

不過針對周圍居民的疑慮，包括反光太強，交通疏通與松菸生態景觀池蓄水量下降等，遠雄開發單位在會議上說明，已經針對屋頂鈦板塗料修正反光問題，預計在6月可以看到初步改善結果；另外，在交通疏通允諾包含忠孝東路往西、光復南路、市民大道往東都有增加1線車道，基地內也有上下客用車道；同時，將依據都審要求，未來在生態池南側設置地下蓄水池進行補水。

楊舜欽進一步表示，整體開發計畫已經取得台灣建築中心性能審查通過，目前正向營建署申請最後認可階段，一旦取得後，就可以向北市府申請復工，估計營建署審查階段約2至3週，因此盼望在6月底前取得復工許可。

2016年北市府考量到安全問題，允許大巨蛋部分復工，如今大巨蛋完工率約80%，剩餘工期約1年半，若今年6月取得復工許可，遠雄估計最快2021年底、2022年初正式完工。（編輯：黃國倫）1090325

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