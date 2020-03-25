外資大舉敲進美元 新台幣後繼無力微貶0.9分

（中央社記者潘姿羽台北25日電）受到美國振興方案取得進展消息激勵，不只美股狂飆，亞股今天也強勁反彈，不過新台幣匯率開盤強彈後，因外資、投信大舉敲進美元，升值幅度持續收斂，收盤僅收30.325元，微貶0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額18.59億美元。

為了避免武漢肺炎疫情重創經濟，各國政府相繼救市，美國在聯準會祭出降息以及無上限量化寬鬆後，2兆美元經濟振興方案也露出曙光，激勵美股飆漲，今天亞洲股匯市同步傳出好消息，台股收漲359點，突破9600點關卡。

新台幣兌美元今天以30.280元開盤後，旋即強彈至盤中最高點30.135元，勁揚1.81角，不過10時過後，升幅快速收斂，一度翻貶，最低來到30.325元，尾盤也後繼無力，微貶0.9分，以30.325元作收。

外匯交易員表示，原本新台幣隨著國際行情強升，上演股匯齊揚戲碼，不過外資、投信大舉敲進美元，推測是美元流動性問題仍在，以及先前賣超台股卻停留在帳上觀望的外資「被央行趕」，使得新台幣快速吐回上午升幅。

外匯交易員補充，美國聯準會近期將大量資金注入市場，挹注流動性，美元指數稍為轉弱，多少減緩新台幣的壓力，但不論從基本面還是消息面來看，新台幣料將續呈弱勢盤整，「壓力還是在」。（編輯：楊玫寧）1090325