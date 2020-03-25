疫情衝擊延期分期繳稅 財部審核原則出爐

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）受疫情衝擊無法如期繳稅者可延期或分期繳納，財政部今天公布審核原則，各部會紓困條例主要適用對象，個人因公司實施減班休息者，均可最長延1年或最多分3年繳稅，其餘交由國稅局從寬認定。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對各行各業衝擊持續擴大，財政部19日放寬，在今年1月15日至明年6月30日「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」（簡稱紓困條例），受疫情影響無法於期限內繳納稅款者，不限繳稅金額，最長可申請延緩1年繳納，或是最長分期3年（36期）繳納。

根據審核原則，有2類對象提出申請後，國稅局將按照申請的分期期數予以核准，最長可延繳1年或分期3年完稅；第1類為經濟部、交通部、衛福部、農委會、文化部等中央事業主管機關，於紓困條例及相關辦法中指出的紓困對象。

舉例來說，經濟部認定的紓困對象包括製造業、服務業等，其他受影響事業，從今年起，若有連續2個月平均營業額比去年下半年或去年同期減少15%情形，也符合紓困條件。

交通部紓困對象則鎖定運輸、旅行、觀光業等，衛福部主要匡列停診醫療機構，或營運困難的醫療、住宿式機構及藥商等，農委會針對農、糧、漁、畜牧業等，文化部紓困對象則為出版、電影映演、表演藝術等；其中農委會、衛福部等，還另設有判斷標準，例如漁船出航日要低於去年同期等。

第2類為個人服務機構，受疫情影響已向主管機關通報實施減班休息者，提出申請後，國稅局也將按照其申請的分期期數予以核准。

另外企業若有因受疫情影響，收入驟減，例如自今年1月起任連續2個月，平均營業額比去年下半年或去年同期減少逾15%，或是個人有被減薪、非自願離職或工作日占當月原應工作日2分之1以下月份達2個月情形，一樣可提出申請；國稅局將視個案狀況，酌情核准延期1至12個月或分2至36個月繳納。

財政部官員說明，相信上述列出情形，已涵蓋大多數受衝擊產業，不過，個人或企業若情形或產業特殊，未包含在上述適用範圍中，或受影響程度與適用標準有點距離，還是可以申請，國稅局會視個案，從寬審酌延期或分期繳稅條件。（編輯：鄭雪文）1090325