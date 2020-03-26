壽險業房東降租建言 顧立雄：盡快研議暫行措施

（中央社記者劉姵呈台北26日電）肺炎衝擊房客繳不出租金，四大壽險業籲調降壽險業投資性不動產收益率門檻，就可調降承租戶租金。金管會主委顧立雄今天說，收到建議細節會再了解，盡快研議是否有暫行措施。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財委會就「我國金融業受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之影響與因應」進行專題報告，並備質詢。

針對壽險公會將邀各家壽險公司高層，緊急召開受新冠肺炎影響經營面的急迫性問題及相關建言，其中，壽險業四大地主國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽在全台擁有數百棟大樓，最近面臨承租戶「撐不住」警訊，希望放寬不動產投資最低投報率要求，調降2碼（0.5個百分點），將投報率門檻由現行2.095%降為1.595%，就能調降租金。

顧立雄會前接受媒體訪問表示，等到壽險公會蒐集相關建議後，會再就相關細節在了解，「我們會盡快研議，看看是否會有暫行措施。」

換句話說，金管會會考慮放寬壽險業投資性不動產收益率門檻，讓壽險地主們可調降租金，進而紓困受肺炎疫情衝擊的「房客」，協助共度疫情難關。（編輯：郭萍英）1090326