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美股強彈後收斂 台股震盪翻紅

最新更新：2020/03/26 11:11

（中央社記者潘智義台北26日電）美股道瓊工業指數盤中大漲逾千點後漲勢收斂，收盤仍漲495.64點。台股早盤一度上漲近90點，隨即震盪翻黑又翻紅，法人認為，美股短線反彈逾14%，有回測壓力，台股恐橫向整理。

10時58分止，加權指數來到9699點，上漲54點，成交值新台幣853億元，8大類股漲跌互見，機電、造紙、食品、紡織、泥窯類股上漲，金融、塑化、營建類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到279.5元，上漲0.9%。股王大立光最高來到3940元，上漲1.28%。鴻海來到70.5元，下跌1.26%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股在橫向整理過程中，回檔300至500點並不需擔心，上週低點買進投資人，至昨天收盤為止指數已上漲逾千點，短線可能出現獲利了結賣壓；但短線而言，台股仍須等美股利空出盡，轉強之後，台股才會再出現明顯漲勢。

蔡明翰指出，美國在3月23日因防疫刺激方案無法通過，美股道瓊工業指數大跌逾500點，但近兩日反彈逾14%，雖然市場解讀為刺激方案可望過關，帶動美股大漲，但其實還是美股跌深反彈。不過，近兩日反彈當中，一天大漲逾11%、一天只漲逾2%，代表反彈力道快速趨緩，今晚美股走勢恐怕轉為震盪。

他說，美股技術面乖離過大，僅兩天就反應完畢，接下來美股將回到受疫情影響的格局。因武漢肺炎疫情蔓延，美國確診及死亡人數持續增加，對美股而言就是利空，推論接下來美股的走勢一是橫向整理，一是持續測底，只能等利空頓化，美股才可能轉強；在盤勢從震盪到觸底過程中，未來一週將是觀察重點。

他強調，台灣及亞洲國家的防疫措施優於美國，台股表現也應優於美股，若美股橫向整理則台股不排除橫向整理但緩步墊高，；若美股持續測底，則台股橫向整理時間拉長。（編輯：張均懋）1090326

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