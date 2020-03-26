緯創毛利率恐遭侵蝕 2外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北26日電）代工廠緯創加速分散生產基地，歐系外資擔憂短期毛利率遭侵蝕，維持中立評等，目標價降到26.5元；港系外資重申持有評等，目標價下修到25.1元；美系外資維持減碼評等和目標價18元。

緯創股價今天盤中高點來到24.85元、漲幅約6.6%，成交量超過4.32萬張。

歐系外資發布研究報告，看好雲端運算需求將帶動緯創2020年本業成長，筆電事業也將受惠於毛利率較高的商用機種占比增加，推估今年第1季營收將季減29%，並從第2季起恢復動能，全年營收有望年增3%。

歐系外資表示，緯創擴大投資並加速分散生產基地，恐侵蝕短期毛利率，加上iPhone業務前景不明朗，調降2020年、2021年每股盈餘預估值5.1%、2.4%至2.06元、2.29元，維持「中立」評等，目標價從27元降到26.5元。

港系外資為反映今年全球智慧型手機與個人電腦（PC）預估出貨量下修，將緯創2020年、2021年每股盈餘預估值下調5.6%、4.4%至2.18元、2.42元，目標價從26.5元調降到25.1元，重申「持有」評等。考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續影響，緯創近期股價可能仍面臨波動。

美系外資認為，緯創加大資本支出力道並分散生產基地，可能導致折舊費用提高並侵蝕獲利率，雖然疫情帶動在家工作趨勢，將推升商用筆電、企業用伺服器及超大型伺服器需求，但消費型電腦需求疲弱可能抵銷商用機種的利多。

美系外資也推測，新一代iPhone 12全部機種都有望導入OLED（有機發光二極體）面板，明年採用LCD液晶面板的iPhone出貨恐大幅下滑，緯創的iPhone LCM（液晶面板模組）業務可能因此轉虧，維持緯創「減碼」評等及目標價18元。（編輯：張均懋）1090326