市場恐慌情緒緩和 股匯齊揚新台幣升值1.9分

（中央社記者潘姿羽台北26日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，為了避免衝擊程度擴大，各國政府接力出招救市，有效安定市場情緒，美股連漲2天，台灣今天也股匯雙漲，新台幣兌美元收盤收30.306元，升值1.9分。

台北及元太外匯市場總成交金額12.51億美元。

「市場好像沒這麼恐慌了」，外匯交易員表示，先前歐美疫情迅速升溫，美股跌跌不休，加劇「現金為王」的心理；但美國、英國、歐盟接力救市，且釋出大量流動性，狂搶美元的氣氛稍為緩和，股匯市也開始反彈。

隨著市場信心回溫，台股得以擺脫「提款機」身分，今天震盪收高，上漲91.61點，重新站上9700點，外資也買超台股86.01億元。

外資不再瘋狂出逃，加上出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今天以30.350元開盤後一路走升，最高來到30.248元，不過央行尾盤再次出手調節匯價，終場僅小升1.9分。

外匯交易員分析，股匯市暫時回歸平靜，後續須關注2重點，一是疫情發展，二是市場對經濟數據的反應；經過連日利空測試後，各界多已預期經濟數據不會太好，但對於真實經濟影響程度，究竟是可以承受而有「利空不跌」的表現，還是需要時間去化解，將成牽動股匯市後續表現的關鍵。（編輯：林孟汝）1090326