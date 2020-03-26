央行27日起調降金融機構準備金乙戶存款利率

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈台北26日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，央行考量協助企業正常營運及大量資金移動影響金融穩定，19日宣布降息1碼，重貼現率降至1.125%；為了反映銀行存款利率調降，27日起，也將調降金融機構準備金乙戶的存款利率。

中央銀行19日理監事會決議，各項政策利率自20日起，分別調降0.25個百分點，大多數銀行均已配合調整牌告利率。

央行今天表示，因應降息，銀行業者紛紛調降牌告利率，要給客戶的利息也變少了，等同資金成本降低，因此央行隨之調降金融機構準備金乙戶的存款利率。

準備金制度是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度，而金融機構存在央行的準備金，按準備金甲戶（往來戶）與準備金乙戶（計息戶）兩個帳戶收存；由於金融機構平時不能自由動用乙戶的資金，因此央行會酌予給息。

央行官員表示，為了反映銀行因應降息，資金成本降低，27日起，金融機構存放於央行準備金乙戶存款利率，活存利率原為0.146%，調降為年息0.068%；定期性存款自0.82%調降為0.56%。另外，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日函之規定，全部不給付利息。

對於準備金乙戶利率即將調降，銀行主管表示，將配合政策辦理，不過這對未來利差的影響，並未有直接關係。（編輯：鄭雪文）1090326