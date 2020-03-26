更多編輯台推薦新聞：
屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲
文化

屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步
科技

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

央行27日起調降金融機構準備金乙戶存款利率

最新更新：2020/03/26 21:18

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈台北26日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，央行考量協助企業正常營運及大量資金移動影響金融穩定，19日宣布降息1碼，重貼現率降至1.125%；為了反映銀行存款利率調降，27日起，也將調降金融機構準備金乙戶的存款利率。

中央銀行19日理監事會決議，各項政策利率自20日起，分別調降0.25個百分點，大多數銀行均已配合調整牌告利率。

央行今天表示，因應降息，銀行業者紛紛調降牌告利率，要給客戶的利息也變少了，等同資金成本降低，因此央行隨之調降金融機構準備金乙戶的存款利率。

準備金制度是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度，而金融機構存在央行的準備金，按準備金甲戶（往來戶）與準備金乙戶（計息戶）兩個帳戶收存；由於金融機構平時不能自由動用乙戶的資金，因此央行會酌予給息。

央行官員表示，為了反映銀行因應降息，資金成本降低，27日起，金融機構存放於央行準備金乙戶存款利率，活存利率原為0.146%，調降為年息0.068%；定期性存款自0.82%調降為0.56%。另外，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日函之規定，全部不給付利息。

對於準備金乙戶利率即將調降，銀行主管表示，將配合政策辦理，不過這對未來利差的影響，並未有直接關係。（編輯：鄭雪文）1090326

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報