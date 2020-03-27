更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 3/27
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/27

武漢肺炎打亂物流 全球糧食不保疑慮升高
國際

武漢肺炎打亂物流 全球糧食不保疑慮升高

屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲
文化

屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影／美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離
首頁 / 產經

遠端設備需求熱 經濟部：有望減緩疫情衝擊

最新更新：2020/03/27 13:31

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）武漢肺炎疫情重創經濟，不過同時加速普及遠距工作、線上學習等科技應用，經濟部表示，將帶動網路設備、雲端伺服器及筆記型電腦需求，有望減緩對台灣經濟衝擊。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，受到武漢肺炎疫情影響，不利全球經濟表現。展望未來，受到疫情影響，終端需求下滑，也將限縮台灣生產及出口動能。不過，疫情加速普及遠距工作、線上學習與網路消費，將帶動網路設備、雲端伺服器及筆記型電腦等需求，有望減緩對台灣經濟衝擊。

根據IHS Markit 3月最新預測，今年全球經濟成長0.7%，較2月下修1.8個百分點，其中，美國、歐元區、中國分別下調至-0.2%、-1.5%以及3.9%。

進一步觀察亞洲四小龍，IHS Markit預測台灣經濟成長率為1%，居四小龍之首，但相較2月份預測下修1.1個百分點，其次則是韓國0.2%，新加坡為-1%，香港以-3%居末。

武漢疫情蔓延，經濟前景不明，統計處說，民間消費已受到疫情影響，民眾減少外出消費、聚會等活動，壓縮零售及餐飲業營業額成長力道，導致前2月營業額均僅增0.5%，餐飲業更創下近17年同期最低增幅。

不過，受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，與台商回流持續擴廠。統計處表示，台灣今年前2月出口、製造業生產分別年增6.3%、8.3%，表現優於其他國家，但隨著武漢肺炎疫情擴大，恐限縮台灣上半年出口成長空間。（編輯：張均懋）1090327

延伸閱讀
資訊服務業第一季營收達845億元 創同期新高批發零售元月營收同創新高 內需溫和成長工業生產減幅低於預期 電腦電子業推升延續

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報