台灣新創獲肯定 2公司成高通商用生態系成員

（中央社記者張建中新竹27日電）美商高通（Qualcomm）今天宣布，台灣2家新創公司洞見未來科技及聯騏技研獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員。

高通表示，洞見未來和聯騏技研都是第一屆高通台灣創新競賽的入圍隊伍，透過參與競賽得以與高通內部相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌。

高通指出，Qualcomm Advantage Network把高通和網絡成員公司聚集在一起，以協作、創新和加速業務發展。成員均提供、銷售和採用高通解決方案，且經過驗證具相當技術水準的公司。

洞見未來是加入「高通擴展計畫（Qualcomm Extension Program）」，高通表示，擴展計畫是提供製造商從計畫成員中授權的一組獨特軟體功能選擇的機會，協助製造商提供客戶新功能並使產品差異化。

高通指出，洞見未來的助聽器提供多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通藍牙音訊平台結合，不但能提供增強助聽器功能的機會，對於一般無線耳機使用者而言，也具有提升話質的效果。

聯騏技研則是加入「高通智慧城市加速器計畫（Qualcomm Smart Cities Accelerator Program）」，這計畫專注於支持或促進智慧城市計畫，並作為私人和公共實體之間的聯繫介面，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚集在一起，提供運用高通的物聯網解決方案。

高通表示，聯騏技研運用邊緣計算和人工智慧整合門禁控制系統及物聯網的解決方案，可與多方面應用結合，是台灣及全球智慧城市發展的重要一環。（編輯：郭萍英）1090327