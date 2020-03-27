國銀第4季海外曝險季增 美連18季蟬聯最大曝險國

（中央社記者蘇思云台北27日電）央行今天公布去年第4季國銀外國債權直接風險餘額為4540億美元，季增4.56%，主因是對銀行部門債權增加所致，其中，美國曝險創下歷史新高，連18季蟬聯最大曝險國。

中央銀行今天公布2019年第4季國銀國家風險統計，國銀外國債權直接風險餘額為4540億美元，較2019年9月底增加4.56%；如果依照最終債務人與保證人國別重新歸類，最終風險淨額為4361億美元，季增4.53%。

分析第4季外國債權直接風險的部門類別，非銀行的私人部門占61.07%，銀行占30.16%；若以國家類別分類，已開發中國家占53.18%為主；如果看地區差異，亞洲及太平洋地區占47.03%最高，其次為美洲及加勒比海地區的29.74%，歐洲地區占19.95%。

前10大債務國中，美國自2015年第3季開始，至今連18季蟬聯台灣最大債務國，直接風險餘額達897億美元，再創歷史新高。央行官員表示，主要是受到資金拆存、資金停放在美國聯準會（Fed）所致。

中國大陸的直接風險居次，為474億美元，較上季增加近36億美元，最終風險為680.67億美元，較上季增加近30億美元。央行官員指出，主要原因是人民幣匯率升值以及銀行在中國投資增加。

根據央行統計，本國銀行2019年12月底外國債權直接風險前10大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3356億美元，占台灣外國債權直接風險餘額的73.93%。（編輯：楊玫寧）1090327