台股本週上漲464.83點 市值增加逾1.4兆

（中央社記者潘智義台北27日電）台股連兩週大跌之後，本週終於收紅，台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收在9698.92點，較上週五的9234.09點上漲464.83點，漲幅約為5.03%，一週市值增加逾1.4兆元。

證交所統計，今天全體上市公司市值為29兆4876.48億元，較上週五市值28兆850.77億元增加1兆4025.71億元，增幅約為4.99%。

台股本週各產業別指數全面上漲，以汽車類指數上漲19.77%為最大，以鋼鐵類指數上漲0.32%為最小，未含金融類指數上漲392.37點，漲幅約為5.04%，未含電子類指數上漲720.61點，漲幅約為6.28%，未含金融電子類指數上漲640.71點，漲幅約為6.93%。

本週集中交易市場總成交金額為8285.14億元，全體上市股票成交金額為7130.77億元，股票成交量周轉率為2.18%。

累計今年初開盤迄今共54個交易日，集中市場總成交金額為9兆1291.25億元，市場日平均成交金額為1690.58億元，股票成交量周率為21.59%，股票日平均成交量周轉率為0.4%。（編輯：鄭雪文）1090327