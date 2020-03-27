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大規模紓困措施激勵 亞股大多收高

最新更新：2020/03/27 19:32

（中央社香港27日綜合外電報導）武漢肺炎疫情造成多國進行封城，各國政府及中央銀行也相繼祭出規模龐大的刺激方案和貨幣寬鬆措施，以提振經濟。種種行動激勵投資人信心，亞洲股市今天收盤多數上漲。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）雖持續造成重大的人命和經濟損失，全球感染人數依舊不斷躍增，美國的確診人數甚至已超過中國及義大利。

然而各國接踵端出紓困方案，20國集團（G20）表示總規模高達5兆美元（約新台幣151兆元），使得投資人相信，預期出現的經濟衰退會急劇但短暫，本週股市也可望寫下不錯漲勢。

美國昨天公布上週初次申請失業救濟金人數飆增300萬至328萬人，遠遠超越1982年創下的原本最高紀錄69萬5000人。

但投資人早有心理準備，加上美國聯邦參議院通過2兆美元振興經濟方案，美股昨天收盤應聲勁揚，道瓊指數和標普500指數漲幅皆逾6%，樂觀氣氛延續到今天亞洲股市。

東京股市今天收盤上揚3.9%，香港股市收高0.6%，上海股市收漲0.3%，首爾股市收高1.9%，新加坡股市收漲1.7%，曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。

不過，雪梨股市今天收盤重挫5.3%，馬尼拉股市收挫2.5%，台北、孟買和威靈頓股市也全數收黑。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090327

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