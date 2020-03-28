美股道瓊跌915點 仍創82年來最佳單週表現

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美股道瓊指數今天重挫915點，連3紅漲勢中斷，但本週飆漲近13%，締造82年來最佳紀錄。武漢肺炎疫情嚴峻，美國國會雖通過2兆美元經濟振興方案，投資人仍不敢大意。

這套美國近代規模最大紓困方案左右美股本週走勢，過去3天，道瓊工業指數在法案闖關帶動的樂觀氣氛中飆漲21.3%，創1931年以來最佳3日表現。繼聯邦參議院後，聯邦眾議院今天表決通過此案，但美股利多出盡，大盤全天都在平盤以下遊走。

道瓊指數終場大跌915.39點，跌幅4.06%，收在21636.78點。標準普爾500指數重挫88.6點，跌幅3.37%，收在2541.47點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫295.16點，跌幅3.79%，收在7502.38點。

即使今天回檔，道瓊指數本週仍飆漲12.8%，創1938年以來最大單週漲幅，揮別過去兩週跌幅都達雙位數的慘況。標普500指數與那斯達克指數週線分別大漲10.3%、9.1%，都締造2009年以來最佳表現。

波音（Boeing）股價大跌10.3%，表現在道瓊指數30檔成分股中墊底。市場原本預期波音會獲益於2兆美元振興方案，刺激波音股價過去4天狂漲90%，但美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天說波音未尋求政府紓困，澆了投資人一盆冷水。

標普500指數11大類股，能源股隨國際油價大跌而重挫6.9%，表現最糟；科技、工業、通訊類股跌幅也都超過4%。

蘋果公司（Apple）股價下挫4.1%，微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅也都超過4%。

費城半導體指數重挫5.33%。台積電美國存託憑證（ADR）大跌5.9%，連5紅漲勢戛然而止。

全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，累計確診病例突破10萬，高居全球首位，紐約等地醫院壓力愈來愈沉重。與此同時，多地為控制疫情要求民眾待在家、大量商家停業，疫情尚未達到高峰，景氣已深陷寒冬。

昨天公布的數據顯示，全美上週有328萬人初次申請失業給付，比舊紀錄高了近4倍。為支撐經濟，聯邦準備理事會（Fed）3月以來降息、收購資產並提供緊急貸款，國會本週則通過2兆美元經濟援助法案，美國總統川普於美股收盤後簽署生效。

美股週線收紅，但3大指數仍比2月攻上的歷史高點低超過20%。地產、公用事業等防禦型股票本週表現出色，加上國際金價再現旺盛漲勢，都凸顯投資人積極避險，不敢掉以輕心。

道瓊指數前3天強勢反彈，但巴克萊集團（Barclays）以史為鑑警告，這不代表美股已觸底。資料顯示，2000年與2007年展開的熊市（空頭市場），期間都有超過20%的短暫「假漲勢」，漲完又掉頭向下。

巴克萊首席美股策略師戴希潘德（Maneesh Deshpande）今天在報告中指出，居家防疫措施實行多久、疫情對經濟最終傷害多大，至今仍無法確知。在投資人疑慮未除的情況下，美股這波漲勢過後，中期仍面臨下行風險。（編輯：林憬屏）1090328