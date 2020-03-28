市場派股東重提聲請 要求大同董事會停擺

（中央社記者吳家豪台北28日電）大同公司經營權之爭延燒，市場派股東代表欣同公司以新台幣1000萬元或等值擔保，向台北地方法院重提聲請，要求大同董事會停擺，大同認為不合理，將委請律師具狀答辯。

大同27日晚間發布重大訊息公告，已收到台北地院通知，內容為欣同公司今年3月12日向台北地院提出定暫時狀態假處分聲請狀，請求以1000萬元或等值的臺灣銀行可轉讓定期存單提供擔保後，在106年度訴字第2349號請求確認股東會決議無效等訴訟終結前，禁止大同董事長林郭文艷召集自今年3月起的董事會。

欣同也請求禁止林郭文艷及董事、獨立董事等8人作成召集109年度股東常會，包含將全面改選董事及獨立董事列入該次常會議題的董事會決議。

此外，欣同請求准予選任3位人士暫任大同公司臨時管理人，代行大同董事長即刻依法定程序召集大同109年度股東常會，以改選下屆董事及獨立董事。

對此，大同回應，欣同去年11月22日向高院遞狀，因管轄錯誤裁定移送台北地院受理，因未釋明聲請的必要性，與規定要件不符，台北地院已於今年2月27日裁定駁回聲請。本次重提聲請，所述事由相同，仍不具急迫性與必要性。

大同表示，欣同與其他股東於去年8月向經濟部申請召開臨時股東會，藉以彰顯其股東權，應靜待主管機關裁示。且大同為上市公司，欣同以1000萬元擔保金，要求公司董事會停擺，殊不合理，大同將委請律師具狀答辯，保護公司與所有股東權益。（編輯：郭萍英）1090328