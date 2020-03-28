疫情衝擊產業 經濟部祭紓困振興度難關

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）疫情衝擊企業營運，經濟部推出多項方案，透過紓困方案助企業度過難關，再藉由振興方案拚經濟。包含推出「防疫千億保」協助業者資金需求，並在疫情後推出振興抵用券刺激內需。

受到疫情影響的產業，也急需政府協助。經濟部說明，以分階段施行產業紓困與振興。疫情期間，經濟部從補資金、顧人才、助轉型與拚升級下手，疫情結束後，將振興內需市場買氣，以及向外拓銷商機。

經濟部推出「防疫千億保」，提供1000億元貸款額度。其中，「營運資金貸款」提供百分百信用保證，「振興資金貸款」保證成數最低8成、最高9成。經濟部說明，這2項貸款保證融資額度不受信保基金同一企業保證融資總額度最高1.2億元限制，且保證手續費均由經濟部全額負擔，經濟部也會對受影響中小型事業提供利息補貼。

經濟部也協助業者於疫情期間升級轉型、加強研發量能，另外，也協助改善商圈轉型，包含協助優化商圈、夜市與市場環境，也編列3.3億元協助業1.1萬家餐飲業走向外送平台與1000家零售業上架電商。

經濟部同時協助企業訓練專班及津貼，提升員工職能，避免減班休息或是裁員風險。針對製造業編列1.5億元，培訓至少8000人。餐飲零售等服務業則編列0.5億元，估計培訓1萬人。

連續2個月營收較去年減少15％的企業，台電提供低壓用戶（包含服務業及中小企業等）10%電費折扣，每月上限10萬元，預估40萬戶受惠；高壓用戶（製造業、大賣場等）配合申請暫停部分契約容量，減收基本電費，2年內申請恢復，免收適用期間供電設備維持費，預估8000戶受惠；台水則是祭出水費打95折，每家上限5000元。

經濟部推出振興抵用券，預算總計23億元，將採電子與紙本並行。配合旅遊政策，每房發放800元，適用於商圈、夜市、餐飲、藝文產業等；經濟部也預計在約4月底推出疫情期間就可以使用的「酷碰券」，民眾只要綁定街口、台灣Pay等數位行動支付，將提供20%至25%的折扣，藉此刺激內需、帶動民眾外出消費，不過實際方案仍待行政院拍板。

若企業、民眾想進一步了解各部會紓困振興方案，可以透過經濟部免付費的「1988紓困振興專線」洽詢，客服專員將提供各部會紓困振興措施諮詢、協助轉接至專責窗口，服務時間一週7天、從早上8時30分起至晚上6時30分。（編輯：郭無患）1090328