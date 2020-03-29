更多編輯台推薦新聞：
疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅
生活

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅

早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案
早報

早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技
國際

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...
一週大事

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台廠防疫火線專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣
首頁 / 證券

逐筆交易上路首週 法人：需要時間熟悉新制

最新更新：2020/03/29 15:10

（中央社記者潘羿菁台北29日電）台股23日正式實施逐筆交易，法人觀察，制度上路首日逾9成投資人選擇限價ROD方式，顯示多數人採取慣用交易模式，仍需要點時間熟悉新制度。

根據台灣證券交易所統計，23日至27日集中市場成交量為新台幣8285.14億元，較前週的1兆1675.4億元，成交量萎縮幅度約29%，本週為逐筆交易實施第1週剛好碰到量縮；國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，不能解讀為逐筆交易抑制量能。

蔡明翰分析，3月第3週剛好碰到美股恐慌指數飆高，帶動台股跟著恐慌性賣壓，促使單週成交量破1兆元大關，如今信心逐步建立中，開始採取觀望立場，才讓當週成交相對清淡。

不過逐筆交易上路滿5天，蔡明翰認為，現階段還看不出效益，或是對大盤影響；依據交易所公布訊息，新制度實施首日有96%投資人選擇限價ROD方式，由於限價ROD模式與過往交易模式一樣，顯然大家需要點時間熟悉。

而逐筆交易上路首日，當沖張數大減29%，但是蔡明翰表示，當沖客僅是觀望，只要熟悉節奏後，預期會回到正常交易量。

他強調，逐筆交易制度讓交易行為衍生出6種模式，這會出現一種現象，以前下錯單，因為每5秒集中搓合，代表還有機會補救，如今秒秒成交之下，一旦下錯單，能夠搶救機率恐怕很低，建議投資人下單前，務必謹慎小心再次確認才好。（編輯：黃國倫）1090329

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報