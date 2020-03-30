顧立雄看台股 疫情被控制前下樓多一點

（中央社記者劉姵呈台北30日電）台股今天開盤摜破9500點大關，金管會主委顧立雄表示，美股與台股雖有連動，但在疫情控制住前，台股是「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但外資賣超量已減少，一旦疫情控制，股市反彈可期。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席立法院財委會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊所採取對策（例如：採行QE與減稅政策等），對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之首」進行專題報告，並備質詢。

會前媒體詢問台股今天走勢，顧立雄受訪表示，台股走勢與美股有一定程度的連動，但觀察美股走勢常常現貨與期貨指數在同一天不一定有匹配的狀況，有時現貨大漲逾千點，而期貨卻走跌，可見疫情不受控，對投資人信心產生很大的影響。

他指出，金管會先前祭出「有條件式的禁止平盤下放空」，前一個交易日下跌逾3.5%的個股，隔一交易日平盤下不得放空，有效限制約2/3的放空量，但台股仍是維持1/3放空的交易量；同時也限制借券賣出數量，但尚未全面禁止，股市仍有一定的活絡程度。

另方面，針對外資的狀況，顧立雄指出，外資賣超與外資淨匯出的金額「有拉近的趨勢」。不過他強調，目前賣超金額會減少，且外資匯出一直沒有比賣出的量大，所以現在兩者才有拉近的趨勢。

至於外資借券部分，他表示，因為金管會祭出限制外資借券委託量，目前外資借券賣超金額占市場成交值的比率，在限制借賣委託後，確實逐步下降。

顧立雄也說，美股現在常常是現股漲一千多點，但期貨指數卻下跌，代表肺炎疫情不受控制，對投資人的信心產生很大的影響；同時他表示，美股受被動式基金影響很大，只要觸及一些指標，會連動美股有很大的震盪。

顧立雄強調，儘管台股雖然跟美股有一定程度連動，但台股比較像是「上下樓梯式的波動」，意即相對溫和。

他坦言，疫情尚未控制情況下，台股確實呈現「上樓梯少一點、下樓梯多一點」的狀況，不過一旦疫情獲得控制，股市反彈可期，建議投資人採取「長線布局、定期定額」的策略。（編輯：張均懋）1090330