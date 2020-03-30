楊金龍：台灣還有降息空間 不會變負利率

立法院財政委員會30日邀請財政部長蘇建榮（左）、金管會主委顧立雄（右）及中央銀行總裁楊金龍（中）等，就世界各國為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，採取對策，對我國財政、金融、經濟整體環境所造成的影響與政府因應之道進行專題報告，並備質詢。中央社記者徐肇昌攝 109年3月30日

（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行總裁楊金龍談及政府穩定市場的作法表示，央行降息1碼後，重貼現率來到歷史新低，但「我們還是有空間」；他強調，對於利率，不會讓它變成0，也不會變成負利率。

至於央行在何種情境下，會考慮降息，楊金龍指出，將考量物價情況、金融市場穩定以及經濟發展情況等3大條件。

立法院財委會今天邀央行、金管會、財政部等部會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策（例如：採行的QE與減稅政策等）對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」專題報告。

國民黨立委曾銘宗關注疫情衝擊之下，台灣經濟成長率今年是否保2，以及將來會不會發生2020金融風暴等議題；楊金龍坦言，疫情延燒至下半年，保2機率會降低，不過截至目前為止，尚不至於有金融風暴的跡象。

財政部長蘇建榮也說，經濟情勢得看疫情發展狀況，但只要短期能解決流動性問題，讓企業周轉營運、回復實質生產，金融危機的機會就少；金管會主委顧立雄回答，2008年是從金融業產生的金融風暴，但現在金融業體質好很多，目前看來不至於發生金融風暴。

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣經濟成長率也陷入「保2」危機，楊金龍今天坦言，如果疫情延燒至第3季、第4季，經濟成長「保2」的機率會比較小。

也有立委詢問，對於美國祭出無上限量化寬鬆（QE）的看法，楊金龍回應，美國是以直接金融為主，2008年聯準會推QE，對提供市場流動性非常有效，這次聯準會非常迅速且大膽地把資金送出去，覺得也會有效，並對提振市場信心非常有幫助。

至於台灣有沒有可能發行QE，楊金龍解釋，美國體質跟台灣不太一樣，央行採行新台幣2000億元針對中小企業的定向寬鬆作法，希望把錢直接打進中小企業。（編輯：張均懋）1090330