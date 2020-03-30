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武漢肺炎增2死 北部醫院群聚個案與遊西班牙男
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降壽險收益門檻遭疑助炒房 顧立雄：限既有承租戶

最新更新：2020/03/30 14:03

（中央社記者劉姵呈台北30日電）疫情衝擊房客，壽險業籲調降投資不動產收益率門檻，就可調降租金，但立委憂心恐有藉機炒房疑慮。金管會主委顧立雄今天表示，將僅限於既有承租戶，且只是暫行措施。意即壽險業不會有買新大樓疑慮。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊餐飲、觀光及百貨零售產業業績，四大地主國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽在全台擁有數百棟大樓，面臨承租戶「撐不住」警訊，日前呼籲金融監督管理委員會可放寬不動產投資最低投報率要求，調降2碼（0.5個百分點），將投報率門檻由現行2.095%降為1.595%，就能對租客調降租金。

時代力量立委陳椒華今天上午於立法院財委會質詢時表示，調降門檻恐變相讓壽險公司可藉機炒作房地產，不利居住正義。

對此，金管會主委顧立雄說，很多承租戶都是中小企業，若可以調降壽險業投資不動產門檻，可間接減輕中小企業負擔，但方案尚在研議當中。

顧立雄強調，此方案有2大原則，首先，僅會針對既有承租戶；再者，這方案只是暫行措施，之後還是會回到現行2.095%投報率門檻。換句話說，壽險業就不會因此有買新大樓或商辦的疑慮。（編輯：黃國倫）1090330

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