受疫情影響 台積電4/16法說會改為線上舉行

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）晶圓代工龍頭台積電將於4月16日舉行法人說明會，因武漢肺炎疫情影響，將改線上語音形式舉行。市場人士指出，這是2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情以來，台積電法說會首次改線上語音舉行。

展望第2季，法人預期，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對台積電營運的影響恐將於第2季逐步顯現，台積電第2季可能面臨客戶庫存調節影響，業績將較第1季滑落。

外電日前報導，美國川普政府高層官員已同意採取新措施，將限制全球向中國華為（Huawei）供應晶片。台積電4月16日法說會上，法人勢必關注華為對台積電下單動向；不過台積電日前表示，目前美國官方並無進一步限制規定，不回答假設性問題，也不評論特定客戶。

美系外資日前報告指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業領導地位。

另一家美系外資認為，儘管台積電對第2季展望保守，但由於去年基期較低，台積電今年上半年營收仍有望年增27%；下半年隨著iPhone新機放量，台積電第3季營收預估將季增10%。

日系外資觀察，台積電尚未面臨砍單，第2季營收應可符合季節性水準。隨著武漢肺炎擴散到全球，今年全球半導體成長率已從8%下修到3%，將台積電今年營收成長率從20%下調到10%至15%。

台積電2月營收跌破新台幣1000億元大關，滑落至933.94億元，月減9.9%，仍較去年同期增加53.4%，並創歷年同期新高。

台積電目前並無調整第1季營運目標的計畫，季營收將約102億至103億美元，預估季減約1.3%，表現將淡季不淡；5G手機需求強勁，是支撐第1季業績的一大動力。（編輯：張良知）1090330