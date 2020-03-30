原料無虞產能穩定 額溫槍4月起恢復出口

（中央社記者吳柏緯台北30日電）在禁止出口一個月後，額溫槍將從4月起恢復出口。經濟部表示，目前國內已取得穩定原料來源、產能逐漸穩定，日產能可超過1萬支，因此決定解除出口限制。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情的擴散，許多原本沒有配置額溫槍的機關、場所，都加緊採購，造成國內的額溫槍供不應求。在優先滿足國內對於額溫槍的需求並用於防疫的前提之下，經濟部在3月初將額溫槍列為限制出口物品，若有特殊出口需求則必須申請，禁止出口至3月底。

禁止出口的期限只剩兩天，經濟部考量國內日產能逐漸穩定，決定不再延長期限，4月起額溫槍就可以正常出口，不用另行報備。

經濟部官員稍早受訪時指出，確實有不少民眾詢問各項防疫物資的出口管制，因此相關單位也持續掌握、盤點原料、產能與庫存。

額溫槍禁止出口的一個月以來，國內廠商已經取得充足的原料並確認供貨管道無虞，未來產能也會穩定提升，在考量國內現況後，決定不延長出口管制，4月1日起就會恢復正常出口。

至於外界關心的口罩禁止出口政策，經濟部官員表示，禁止出口到4月底的政策沒有改變。不過為體諒台灣民眾在國外可能沒口罩可用，中央流行疫情指揮中心今天宣布，開放2等親內可郵寄口罩到海外，一次30片。（編輯：郭無患）1090330