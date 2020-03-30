宏達電攜手沙國eXtra 進攻中東VR商機

（中央社記者江明晏台北30日電）宏達電攜手沙烏地阿拉伯消費電子零售商eXtra，在當地開設首家VR旗艦中心，瞄準中東娛樂需求，2月開幕初期業績是台北據點3倍，疫情趨緩後將持續在沙國拓點，並首度進軍印度。

瞄準沙烏地阿拉伯興起的娛樂需求，宏達電今天宣布，與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作，在當地成立首家虛擬實境旗艦中心Xtra Life，已於2月正式開幕，HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，開幕初期、疫情出現前，業績表現暢旺，因占地廣，營業額是台北三創據點的3倍，待疫情趨緩後，將繼續在沙國推進第2、第3個的拓點計畫。

Xtra Life首次將虛擬實境（VR）引入沙烏地阿拉伯，佔地1500平方公尺，規劃為4大類具完全沉浸感的遊戲類型，射擊、運動、賽車和冒險遊戲，讓每個客人都能找到吸引並適合他們的遊戲，該中心結合其他體驗服務與餐飲，預估每年可吸引約36萬名遊客。

負責參與建置這個場域的李文材說，HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的解決方案，給予他們體驗內容以及技術服務，HTC VIVELAND將和eXtra建立合作夥伴關係，Xtra Life只是起點，雙方會持續努力將虛擬實境體驗推廣到沙烏地阿拉伯和其他海灣國家各個城市，立足中東地區，並透過娛樂為切點，把VR導入教育、企業等B2B市場。

另外，李文材表示，宏達電同步放眼印度VR市場，原訂上半年的開店計畫因碰上疫情，還要繼續觀察，但持續看好印度有人口紅利、年輕人比例高，前20%的消費實力強等優勢。

宏達電今天並宣布，旗下VIVELAND團隊取得ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲「賽博叛客」 （Cyberpunk），及後續VR密室逃脫遊戲作品的亞洲區獨家代理權，此款最多可6人連線的遊戲，已於台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台上線。

李文材表示，VR密室逃脫遊戲以傳統密室逃脫布局為基礎，透過虛擬實境技術強化遊戲體驗，設計出2至6人的團體遊戲，VR密室逃脫遊戲不受空間大小的限制，讓傳統密室逃脫業者不用再尋覓大場域，也不用承擔場域高投資建置成本，密室逃脫種類的遊戲營收占比已達到三分之一。

由於疫情升溫，全台商場人流受到影響，李文材表示，宏達電旗下VIVELAND確實受到影響，但一天消毒3次，落實相關措施，海外部分因疫情推遲印度和沙烏地阿拉伯的拓點計畫，海外營收貢獻目前仍低於國內市場。（編輯:鄭雪文）1090330