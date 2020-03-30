壽險業滿手現金 南山再砸312億搶信義區地上權

（中央社記者劉姵呈台北30日電）南山人壽今天以312億元氣走富邦、國泰和新光人壽，標下世貿三館地上權，創史上得標總權利金最高的國有地上權案。這也是南山人壽三度布局台北市信義區，搶攻頂級商辦市場不言可喻。

壽險主管表示，壽險業雖有逾7兆元銀彈可投資，但考量疫情延燒，將持續衝擊海內外市場，考量股市不確定風險及台商回流效益，搶進商辦成為壽險業投資首選。

這也是南山人壽三度布局台北市信義區；2012年世貿二館地上權案，當時斥資新台幣268.88億元得標，當時已被外界稱為天價，緊接在去年11月，以159.8億元拿下信義區行政中心地上權標案，這次再砸312.76億元，搶得世貿三館地上權，為南山單筆投標金額最高者，累計南山共在信義區投入741億元。

南山人壽表示，今天標下的「世貿三館地上權案」，土地面積約4856.34坪，為台北市信義計畫區內屈指可數的可開發大型基地，基地東側為台北南山廣場，北側比鄰台北市政府，南側臨台北101大樓，西側為君悅大飯店，周邊百貨及國際飯店林立，地理位置極佳。

南山人壽說，此次取得70年地上權，初步規劃將興建商辦大樓，可望與台北南山廣場、信義行政中心案及台北101大樓串連，產生頂級商辦的群聚效應，型塑「CBD（商務中心區）中的CBD」，創造全國最優質的辦公區段。

除了南山人壽外，國產署這次標案共收到富邦、國泰及新光人壽等4封標單，最終由南山人壽以比權利金底價266億3703萬元，高出46.3億多元的價格得標，溢價率約17.4%。

外界也關注，壽險業可投資台股銀彈很多，但為何還是鍾情於不動產投資。

壽險業主管分析，台灣保險滲透率為全球第一，加上市場游資氾濫，壽險公司滿手資金，但國內可投資標的較少，收益率不高，且壽險公司吸收保戶的保費後，還得承擔盈虧壓力，因此，一直以來，放在海外投資的部位遠高於國內。

不過今年初開始，武漢肺炎疫情衝擊全球股債市，壽險業在海外投資收益表現不如預期，不僅債券收益率下降，股市波動又太大，匯率波動也成影響資產評價另一因素，這名主管坦言，要轉而投資國內標的，相較之下，房地產會較台股穩定。

政大風保系主任教授彭金隆也表示，對壽險公司來說最重要的就是投資獲利，目前海內外的投資標的有限，觀察全球疫情仍在持續發展，業者對後市的看法較不確定，因此，他也認為壽險業「不一定會轉而投入台股」。

根據金管會保險局最新統計，截至1月底止，壽險業台股總投資部位是1兆5687億元（依市價），可投資空間還有7兆4078億元。（編輯：林孟汝）1090330