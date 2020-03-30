101購物中心宣布 4/6起縮短營業時間

台北101購物中心30日宣布，4月6日起縮短營業時間1.5個小時，改為中午12時到晚上9時。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北30日電）因應防疫措施，台北101購物中心今天宣布，4月6日起縮短營業時間1.5個小時，改為中午12時到晚上9時，是台北信義區首間更改營業時間的百貨公司。

日前誠品也宣布旗下站前店從4月起縮短營業時間，美麗新廣場大直館則從3月底起便調整營業時間。不過，其他百貨商場，包括新光三越、遠東SOGO與微風都表示，目前沒有縮短營業時間的規畫。

台北信義區百貨林立，競爭激烈，雖因應武漢肺炎疫情延燒，各百貨公司都祭出測量體溫、酒精消毒等防疫措施，但仍難擋衝擊，人潮不若以往。

台北101購物中心的營業時間原本是週日到週四上午11時到晚上9時30分，週五到週六為上午11時至晚上10時，4月6日起不分平假日調整為中午12時到晚上9時，營業時間約縮短1.5到2個小時。

原先計劃4月5日才要正式對外公告，台北101表示，這次縮短營業時間，主要考量品牌疫情期間內的人力配置需求，經過與品牌討論協商後，希望跟品牌共同維護疫情期間的防疫安全，因此決定在4月6日起調整營運時間。

不過，超市仍維持早上9時開始營業，美食街與餐廳可以視消費者需求提前供餐。

台北101也提到，為了因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，各品牌與企業為了降低風險並確保業務持續正常運作，已陸續啟動分組上班。（編輯：林孟汝）1090330