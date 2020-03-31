美股道瓊勁揚690點 抗疫醫藥股漲勢旺盛

美股3大指數30日漲幅都超過3%，道瓊指數猛漲690點，延續上週創82年來最佳表現的氣勢。亞培、嬌生等開發冠狀病毒檢測與疫苗的醫藥股漲勢旺盛。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美股3大指數今天漲幅都超過3%，道瓊指數猛漲690點，延續上週創82年來最佳表現的氣勢。亞培、嬌生等開發冠狀病毒檢測與疫苗的醫藥股漲勢旺盛，科技股也表現亮眼。

道瓊工業指數幾乎全天都保持在平盤以上，終場勁揚690.7點，漲幅3.19%，收在22327.48點。標準普爾500指數上漲85.18點，漲幅3.35%，收在2626.65點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲271.77點，漲幅3.62%，收在7774.15點。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊下，美股2月攻上歷史高點後迅速回檔，陷入空頭格局。道瓊指數3月23日跌到3年多來最低點，隨後強勢反彈，一週來翻揚20%，但目前水準仍比2月12日所創歷史高點低24.4%。

標普500指數11大類股中，醫療與科技股今天表現最棒，漲幅都超過4%。

亞培藥廠（Abbott Laboratories）上週公布冠狀病毒快篩設備已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）授權緊急使用，今天股價猛漲6.4%。嬌生（J&J）今天宣布2019冠狀病毒疾病疫苗預定9月展開人體試驗，明年初可獲授權緊急使用，激勵股價大漲8%。

指標科技股漲勢凌厲。蘋果公司（Apple）股價勁揚2.9%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）分別大漲7%、5.8%，亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet漲幅也都超過3%。

費城半導體指數勁揚3.8%，30檔成分股全面收紅。英特爾（Intel）與輝達（NVIDIA）漲幅都超過5%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.9%。

美股2月從歷史高點摔落後波動加劇，道瓊指數曾連兩週出現雙位數跌幅。在美國國會通過2兆美元經濟振興方案激勵下，道瓊指數上週飆漲12.8%，創1938年以來最大單週漲幅；標普500指數與那斯達克指數週線分別大漲10.3%、9.1%，都締造2009年以來最佳表現。

這套美國近代規模最大振興方案將紓困企業、向納稅人發錢、擴大失業給付，減緩武漢肺炎疫情對經濟的衝擊。除財政刺激外，聯邦準備理事會（Fed）3月也以降息、重啟資產收購計畫、宣布提供中小企業貸款等措施支撐美國經濟。

但全美疫情持續升溫，武漢肺炎確診已突破16萬例，傲視全球，死亡人數也逼近3000大關。美國總統川普昨天宣布，保持社交距離的防疫方針將延長到4月30日，意味他不再樂觀預期疫情能在復活節前降溫、以利重啟因防疫而大規模停擺的經濟。

隨著經濟停擺時間拉長，紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格今天重挫6.6%，每桶收在20.09美元，創2002年2月以來新低。

美國銀行（BofA）預估，第2季全球每日石油需求預計銳減1200萬桶，刷新歷史紀錄。此外，沙烏地阿拉伯與俄羅斯在產油限制協議期滿後可於4月起無上限生產，油市供過於求情況恐惡化，瑞銀集團（UBS）預期國際油價可能測試每桶17至18美元價位。

在紐約、加州等地政府為防疫要求多數民眾盡可能待在家，並強迫大量商家停業的情況下，美國就業市場遭逢嚴重打擊。美國勞工部上週公布，截至21日當週，全美328萬人初次申請失業給付，創近代最糟紀錄。

梅西百貨（Macy's）與蓋璞（Gap）等零售業者今天宣布多數員工將開始放無薪假，逾20萬人受影響，就業市場雪上加霜。

本週將有更多數據呈現疫情對全美經濟的破壞程度，包括4月1日的供應管理協會（ISM）製造業指數、2日的單週初次申請失業救濟人數、3日的非農業就業人口變化及失業率。（編輯：林憬屏）1090331