GDC大會延期 宏達電移師線上秀VR

（中央社記者江明晏台北31日電）疫情影響，在舊金山舉行的2020遊戲開發者大會（GDC）延至8月舉行，宏達電將原本規劃的內容移師線上，預計從4月1日起舉辦7場網路研討會，與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗。

宏達電自2016年開始，即參與全球遊戲產業的最大年度盛事Game Developers Conference（遊戲開發者大會），除發表虛擬實境最新軟硬體、內容及平台發展外，並透過活動與發者社群建立聯繫，共享對技術的見解及了解這個產業的未來。

2019年遊戲開發者大會調查報告指出，HTC VIVE為開發者最感興趣的VR與AR平台。

為配合主辦單位將遊戲開發者大會2020改至今年8月，HTC將原本所規劃的內容移師線上，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗，共同努力打造VIVE Reality。

宏達電表示，將在美國舊金山時間3月31日至5月13日每個星期二上午10時（台灣台北時間4月1日至5月14日期間每個星期三凌晨1時），舉行一系列共7場網路研討會，並將於會後進行線上問答。研討會的主題包含「透過VIVEPORT數據解析行銷VR內容」、「探討VIVE手部追蹤SDK的應用」，以及目前各界需求正熱的「透過VIVE Sync進行遠端會議工作」等議題。（編輯：黃國倫）1090331