王品2200元餐券奏效 股價爆量攻漲停

（中央社記者江明晏台北31日電）疫情波及餐飲業，王品今年股東會逆勢加碼，大手筆將發2200元餐飲禮券，投資法人圈昨日瘋傳消息，在最後買進日推進下，王品股價直接開漲停，早盤爆出逾千張大量。

王品去年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年預計發出的紀念品是2200元餐飲禮券，其中200元不限王品旗下品牌使用，另外2000元則會設定品牌折抵上限，而以目前王品股東人數共約2.2萬人計算，此次發出的餐飲禮券價值近5000萬元。

投資圈近期開始瘋傳圖片，指出3月31日是最後買進日，網路也出現教戰文章，強調「只要買1股零股就能領取」，不排除零股交易出現搶買潮。

王品今天開盤直上漲停63.9元，爆出逾千張大量，顯見不少投資人等不及零股交易。

王品表示，零股也享有相同的股東權益，200元不限品牌的餐飲禮券，只要收到開會通知單，來兌換處都有，其餘2000元禮券，則需要完成「下載＋加入瘋美食APP會員」就會發電子禮券。

王品表示，這次發出餐券，主要希望讓旗下各品牌「雨露均霑」，因此其中2000元有不同品牌、不同門檻的限制。

業界人士也指出，王品餐券若使用率高，創造出的營收將很可觀，在疫情衝擊之際，有望替產業注入活水，帶動穩定營收獲利表現。（編輯：趙蔚蘭）1090331