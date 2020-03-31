台股甩尾站上9700點 連假前觀望氣氛濃

（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天早盤一度大漲160點，隨著權值股鴻海翻黑，漲勢逐漸收斂，終場收在9700點之上；分析師認為，清明連假前投資人觀望氣氛濃，台股可能反覆震盪。

台股加權指數今天盤中最高來到9789.81點、上漲160.38點，但漲勢緩步收斂，最低來到9630.3點，終場收在9708.06點，上漲78.63點，漲幅0.82%，成交值新台幣1438.46億元。

類股表現方面，食品、百貨、營建分別上揚3.32%、2.62%、1.78%；電子股漲1.32%，金融股跌0.53%。

權值電子股台積電終場收在274元，上漲2.43%，成交量超過4.86萬張。鴻海去年獲利率下滑，今天股價開高走低翻黑，收在69.9元，下跌0.14%，成交量逾3.8萬張。股王大立光收3830元，上漲1.19%。

食品股味全、聯華收漲停19.95元、37.25元。印刷電路板（PCB）廠欣興、金像電上漲3.56%、2.75%，收在32元、24.25元。

由於遠距工作及線上教學帶動筆電需求，電腦品牌廠華碩今天股價大漲5.96%，收204.5元；代工廠英業達、緯創、廣達上漲5.43%、2.73%、1.01%，收在24.5元、60.2元；電競概念股技嘉、微星上漲8.86%、5.34%，收51元、88.7元。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，今天大盤震盪是因清明連假前大部分投資人偏觀望，有些散戶不敢進場，且上方仍面臨月線約10027點和3月13日空方缺口反壓，盤勢恐反覆震盪，後續可留意消費性筆電族群。（編輯：張均懋）1090331