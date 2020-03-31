更多編輯台推薦新聞：
抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門
國際

抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱
娛樂

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
政院將追加千億特別預算 武漢肺炎紓困規模上兆
首頁 / 產經

市場觀望味濃 新台幣微貶0.4分持續平盤整理

最新更新：2020/03/31 17:27

（中央社記者潘姿羽台北31日電）市場多空消息紛雜，加上清明連假將至，新台幣匯市今天交投清淡，在出口商月底拋匯的力道支撐下，盤中走勢偏升，不過尾盤拉回，新台幣兌美元收盤收30.254元，微貶0.4分。

外匯交易員表示，今天匯市相當平靜，除了出口商月底有拋匯需求，外資僅有少量美元買盤進場，台北及元太外匯市場總成交金額縮小至12.81億美元，「大家比較觀望，因為不知道趨勢怎麼走」。

儘管國際股市近日有回神跡象，美股道瓊週一勁揚690點，3大指數漲幅超過3%；台股今天早盤也一度上漲160點，隨著權值股鴻海翻黑，漲勢逐漸收斂，終場收在9700點之上。外匯交易員分析，股市現在一天漲、一天跌，相較於先前累積的跌幅，最近只能算小反彈，觀望氛圍依舊濃厚。

外匯交易員指出，新台幣匯市容易受到外資大量進出影響，但最近外資並沒有什麼大動作，傾向觀望；隨著出口商月底拋匯的力道淡化，匯市回歸消息面與基本面的拉鋸，疫情發展、美國經濟數據將成後續觀察重點。

外匯交易員也說，外界認為美國疫情進入「爆發期」，雖傳出美國政府正在研擬新一輪刺激措施，有助於提振市場信心，但接下來市場對於慘淡的經濟數據承受能力有多少，仍待檢驗。（編輯：楊凱翔）1090331

延伸閱讀
股匯雙殺 新台幣小貶3分相對抗貶新台幣匯率升貶之外 產業界更擔心總體需求下降新台幣開盤貶2.8分 為30.060元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報