市場觀望味濃 新台幣微貶0.4分持續平盤整理

（中央社記者潘姿羽台北31日電）市場多空消息紛雜，加上清明連假將至，新台幣匯市今天交投清淡，在出口商月底拋匯的力道支撐下，盤中走勢偏升，不過尾盤拉回，新台幣兌美元收盤收30.254元，微貶0.4分。

外匯交易員表示，今天匯市相當平靜，除了出口商月底有拋匯需求，外資僅有少量美元買盤進場，台北及元太外匯市場總成交金額縮小至12.81億美元，「大家比較觀望，因為不知道趨勢怎麼走」。

儘管國際股市近日有回神跡象，美股道瓊週一勁揚690點，3大指數漲幅超過3%；台股今天早盤也一度上漲160點，隨著權值股鴻海翻黑，漲勢逐漸收斂，終場收在9700點之上。外匯交易員分析，股市現在一天漲、一天跌，相較於先前累積的跌幅，最近只能算小反彈，觀望氛圍依舊濃厚。

外匯交易員指出，新台幣匯市容易受到外資大量進出影響，但最近外資並沒有什麼大動作，傾向觀望；隨著出口商月底拋匯的力道淡化，匯市回歸消息面與基本面的拉鋸，疫情發展、美國經濟數據將成後續觀察重點。

外匯交易員也說，外界認為美國疫情進入「爆發期」，雖傳出美國政府正在研擬新一輪刺激措施，有助於提振市場信心，但接下來市場對於慘淡的經濟數據承受能力有多少，仍待檢驗。（編輯：楊凱翔）1090331