外資賣超逾57億元 減碼金融面板股

（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天開高震盪走低，收漲78.63點，外資及陸資賣超新台幣57.07億元，減碼標的以金融股為主，面板股友達和蘋概股指標鴻海也遭調節。

台股今天早盤一度大漲160點，隨著權值電子股鴻海翻黑，漲勢逐漸收斂，終場守住9700點，收在9708.06點，上漲78.63點，漲幅0.82%，成交值新台幣1438.46億元。食品、百貨、營建類股表現較佳，分別上漲3.32%、2.62%、1.78%。

自營商今天賣超24.8億元，投信買超16.38億元，外資及陸資賣超57.07億元；三大法人合計賣超65.49億元。

外資今天減碼重心放在金融股，在賣超前10名個股中，金融股占半數，包括開發金、新光金、中信金、國泰金、元大金，分別賣超2.92萬張、2.78萬張、1.25萬張、1.03萬張、8676張，排在第2、3、5、8、10名。

電子股部分，面板股友達遭外資賣超3.38萬張，高居第1；晶圓代工廠聯電賣超1.35萬張，排名第4；鴻海賣超1.13萬張，排名第6；電腦品牌廠宏碁賣超9296張，排名第9。航運股華航遭外資賣超1.03萬張，排名第7。

自營商今天賣超最多的個股為友達，共賣超9885張；第2、3名依序為半導體封測大廠日月光投控、印刷電路板（PCB）廠泰鼎-KY，分別賣超2947張、1107張。

國泰證期分析，近期不論是外銷訂單、景氣對策訊號甚至美國就業數據，普遍表現都不好，顯示疫情持續影響基本面，雖然中國疫情逐漸好轉，即將公布的3月營收表現應該會比2月好，但在歐美疫情持續影響下，消費市場復甦仍存在變數，因此指數近期就算反彈，若無法有效回補缺口，仍不宜過度樂觀。（編輯：楊玫寧）1090331