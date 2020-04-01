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美股道瓊下挫410點 法人：台股量縮震盪

最新更新：2020/04/01 08:11

（中央社記者潘羿菁台北1日電）美國疫情延燒，美股道瓊指數下挫410點，季線跌幅達23%，創33年來最糟單季表現。法人認為，目前政府護盤將讓加權指數跌幅有限，加上清明連假來臨，投資人偏向觀望，台股將呈現量縮震盪格局。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟影響，道瓊工業指數重挫410.32點或1.84%，以21917.16點作收。標準普爾指數大跌42.06點或1.60%，收在2584.59點。科技股那斯達克指數滑落74.05點或0.95%，收7700.10點，道瓊工業指數和標準普爾指數今年第1季跌幅都超過20%，道瓊指數季跌幅是1987年以來最大，標普指數季跌幅是金融危機以來最大。

台股31日收在9708.06點，上漲78.63點，漲幅0.82%，成交值新台幣1438.46億元。權值股的台積電與大立光均收紅，而鴻海則是在去年獲利率下滑，股價翻黑。

法人認為，台股即將進入清明連假，帶動投資人採取觀望態度，目前在疫情尚未緩和之前，美股依舊會反覆震盪，儘管中國復工狀況持續出現進展，供給面狀況出現緩解，但只要歐美疫情持續延燒，需求就無法快速恢復常軌，預期台股也將持續震盪整理。（編輯：黃國倫）1090401

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