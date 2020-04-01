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台師大學生染武漢肺炎 同修課台大2學生2週內禁到校
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新台幣開盤貶4.6分 為30.30元

最新更新：2020/04/01 09:05

（中央社台北1日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.30元開盤，貶4.6分。1090401

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