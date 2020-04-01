更多編輯台推薦新聞：
國際
武漢肺炎蔓延全球 聯合國：二戰後最嚴重危機
生活
台鐵高鐵機場等陸海空場站及郵局 4月起額溫2次37.5度拒載禁入
生活
武漢肺炎擴大採檢 有肺炎或嗅覺味覺喪失就要驗
國際
抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門
娛樂
美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解
中央社隱私聲明
。
當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website,
“Focus Taiwan"
?
こちらのページは繁体字版です。日本語版
「フォーカス台湾」
に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de
“Español”
好生活
影像空間
客戶頻道
訊息平台
Focus Taiwan
フォーカス台湾
Espanol
上一頁
武漢肺炎
武漢肺炎防疫 林佳龍：4/1起搭乘大眾運輸戴口罩
陳時中：防疫社交距離 室內1.5公尺室外1公尺
台師大學生染武漢肺炎 同修課台大2學生2週內禁到校
武漢肺炎全球最新情報 4/1
日本調高台灣等49國旅遊警示 入境隔離2週擬擴大至全球
台師大一學生染武漢肺炎 室友移出宿舍接觸者暫不到校
武漢肺炎31日新增16例確診 14例境外移入2例本土
大專百人以上課程須調整 全班戴口罩或分班
即時
歐洲最黑暗一天 西法英單日死亡人數達新高
雅加達齋戒月返鄉潮提前 印尼全國性限制人流防疫
國土計畫法修法惹議 徐國勇：內政部聽到了
看不見敵人的戰爭 全球中央剖析防疫挑戰
座位加透明隔簾 國光客運推防疫專車
林園區渠道遭染紅 高市府揪出養殖業排放將裁罰
搭大眾運輸需戴口罩量體溫 交通部：具強制性
美國新增865人染疫死亡 創單日最高增幅
政治
清明連假前 蔡總統將發表談話提醒注意防疫
國土計畫法修法惹議 徐國勇：內政部聽到了
民眾黨：歐美疫情不見趨緩 中央需同樣嚴格把關
美國務院諾遵台北法 外交部：續深化與美合作
行政院將追加千億特別預算 朝野黨團正面看待
美軍機頻現蹤 專家：政治意義大於軍事意義
陳建仁籲保持社交距離 讓台灣早日脫離疫情
游錫堃：立法院願響應綠建築標準
愚人節將至 蔡總統提醒別拿疫情開玩笑
國際
武漢肺炎蔓延全球 聯合國：二戰後最嚴重危機
歐洲最黑暗一天 西法英單日死亡人數達新高
雅加達齋戒月返鄉潮提前 印尼全國性限制人流防疫
美國新增865人染疫死亡 創單日最高增幅
延後3個月徵收最惠國進口商品關稅 川普點頭
6.5強震襲美愛達荷州 全州搖晃未傳災情
柏林與人靠太近最高罰1.6萬 德國民眾遵守社交距離規定
武漢肺炎全球最新情報 4/1
旅法學子發起連署進世衛 上百名台法議員支持
兩岸
時隔一年四川森林又大火 18消防員1嚮導遇難
大陸新規 優秀台生和運動員可保送中國大學
解放軍駐港部隊直升機 訓練失事
疫情教訓 吃野味廣東最高罰20倍金額
中國：1541名無症狀感染者正接受觀察
華為：2020年最艱難 力爭活下來
調查：香港7成受訪者指政府防疫措施不足
中國：4/1起疫情通報增加無症狀感染者情況
香港新增武漢肺炎確診32人 累計714例
產經
母親節檔期受衝擊 百貨業者防疫措施再升級
新台幣開盤貶4.6分 為30.30元
美國貿易障礙報告 稱許台灣智財保障關切美豬牛
美俄同意會談救油市 國際油價趨於穩定
光陽籲免除機車貨物稅 減輕民眾購車負擔
響應政府紓困 民營銀行跟進貸款加碼降息
特斯拉台灣3月掛牌突破1500輛 再創新高
疫情干擾生產 小米：產能已回到8至9成
瓦城連7年賺逾1個股本 疫情不支薪餐飲第一槍
證券
美股道瓊下挫410點 單季大跌23%創33年來最糟
台股開盤漲18.14點
憂慮疫情擴散 日股隨美股走勢開低
美股道瓊下挫410點 法人：台股量縮震盪
武漢肺炎重創全球企業 美股重挫道瓊跌逾400點
中國工廠活動加速復甦 歐股收高
三大法人首季賣超高達6千億 逾6成集中3月提款
VHQ去年淨利下滑近13% 每股盈餘11.6元
樺漢估第1季營收略減 看好急單效益
科技
研究指印度洋偶極事件 恐增加侵台颱風強度與次數
在家防疫不無聊 Google用AR打造虛擬動物園
假冒疫情資訊詐騙 小心3大資安風險
微軟智慧雲端訂閱制服務 4/21上線
宅在家時間增加 微軟Skype用戶激增7成
GDC大會延期 宏達電移師線上秀VR
遠距辦公防疫浪潮 Google提建立制度等3方針
Facebook在台擴大查證計畫 MyGoPen入列
殺手病毒肆虐全球 下一個受害者可能是你的隱私
生活
台師大學生染武漢肺炎 同修課台大2學生2週內禁到校
看不見敵人的戰爭 全球中央剖析防疫挑戰
座位加透明隔簾 國光客運推防疫專車
搭大眾運輸需戴口罩量體溫 交通部：具強制性
旅台義籍神父家鄉告急 駐教廷大使玩命快遞物資
清明連假前夕疏運 高鐵加開南下各站皆停列車
東北季風增強短暫陣雨 北台灣氣溫轉涼
早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場
雙贏彩第109078期 頭獎1注中獎
社會
台中凌晨民宅火警 2焦屍陳屍屋內
宜蘭五結民宅火警 1人昏迷送醫
被指回遠航搬錢 張綱維：有些員工誤會了
台中男子酒駕追撞5車 釀1死6傷
北院：張綱維有逃亡勾串之虞 無羈押必要
南投市東山吊橋溺水 撈起母子女3屍
北市銀行搶匪落網 警續追犯案槍枝和贓款
吳思瑤不滿選舉黑函提告 士檢不起訴
缺錢搶銀行遭逮 陳男8年前曾搶彩券行
地方
高市水利局副局長韓榮華 出任南市府水利局長
林園區渠道遭染紅 高市府揪出養殖業排放將裁罰
清明節嘉義水上墓區車流大 警加強交管疏導
大眾運輸乘客強制戴口罩 桃市府依原規畫4/9上路
台南市文化局管轄古蹟景點 4/1起實名制入場
柯文哲LINE官方帳號 經費不足4/1起暫關閉
郝爺爺好走 金門柏村國小降半旗默哀
離島居民返國先在台居家檢疫 金澎縣府欣慰
居家檢疫亂跑 泰籍女子未繳罰鍰遭移送執行署
文化
日本最年輕文學獎得主 14歲出道作寫人間百態
武漢肺炎疫情影響 台港2大指揮大賽延期
誠品敦南最後的舊書拍賣會 回歸人文藝術初心
哪一站台鐵便當加酸菜 鐵道迷搶答七堵站
男高音多明哥染武漢肺炎 在家休養感謝外界關心
找回手寫的溫度 古典樂迷吳家恆為貝多芬出筆記
男高音多明哥染疫爆併發症 住院治療情況穩定
波蘭作曲家潘德瑞茲基逝世 享壽86歲
台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
運動
BWF宣布凍結世界排名 戴資穎球后週數縮水
篩檢陰性解除檢疫 李智凱：終於回到熟悉世界
林書逸陳家駒黃稚峰開轟 兄弟二軍8連不敗
悍將單局灌9分 二軍賽事擊潰樂天桃猿
東京奧運延後1年 成都世大運開幕順延2天
劉鎰嘉林志祥開轟 春季聯賽安永鮮物2連勝
NBA因武漢肺炎停賽 傳辦球員限定電競賽
德國網協副主席預測 溫布頓錦標賽本週將宣布取消
世界田徑總會配合東奧延期 世錦賽將延至2022年
娛樂
武漢肺炎／日本知名編劇宮藤官九郎確診 坦承自己很驚訝
陳日昇一日一魔術計畫 盼以長處鼓舞社會
青峰線上影展4/1開跑 挑戰翻桌戲成亮點
緬懷張國榮 霸王別姬阿飛正傳將重映
台日合作影集路 波瑠來台拍戲印象深
艾爾頓強領軍新好男孩聲援 直播客廳演唱會募款破2億[影]
武漢肺炎疫情衝擊 萬芳小巨蛋演唱會延期
巴布狄倫悄發布新歌 17分鐘唱出甘迺迪遇刺案
憂染疫志村健遺體不回家 長兄慟見不到最後一面
悅讀
日本最年輕文學獎得主 14歲出道作寫人間百態
誠品敦南最後的舊書拍賣會 回歸人文藝術初心
台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
N號房躲螢幕後的厭女情結 檢視性平從閱讀開始
面對議題，面對兒童，創作者的工作是刻劃情感：林柏廷與《一起去動物園》
日本漫畫討論毒親議題 現代家庭撕裂寫照
吳晟出版新書北農風雲 不妄想為女兒平反
村上春樹新書封面插畫 出自台灣繪者高妍
台北國際書展停辦更要讀 為出版界打氣書單
專題
達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
武漢肺炎 各國防疫重要時程｜中央社媒體實驗室
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握｜中央社媒體實驗室
抗武漢肺炎要搶口罩衛生紙？ 防疫正確觀念一次看
2020奧斯卡看懂風向 1917一鏡到底搶金聲勢最猛
2020吉鼠迎春 新年特輯
總統立委選舉縣市得票版圖 互動圖表一次看
川普狙殺伊朗將領 會點燃中東戰火嗎？
圖解大選互動專題｜中央社媒體實驗室
影音
印尼疫情緊張 憂齋戒月返鄉潮
紐約疫情死亡破千 醫療艦支援
川普自打臉 復活節復工無望
防疫情擴散 中東採取強硬措施
第2班類包機 接回214名滯鄂台人
抗疫紓壓 麵包蛋糕創意搞怪
救經濟 川普簽署2兆美元紓困案
湖北類包機抵台
疫情肆虐 澳洲海運防疫堪憂
訊息平台
武漢肺炎
聚焦
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
文化+
運動
娛樂
悅讀
數位專題
特派看世界
影音
新聞學院
全球中央雜誌
好生活
台師大學生染武漢肺炎 同修課台大2學生2週內禁到校
首頁
/
產經
新台幣開盤貶4.6分 為30.30元
最新更新：
2020/04/01 09:05
（中央社台北1日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.30元開盤，貶4.6分。1090401
訂閱中央社
，
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。
點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容
中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。