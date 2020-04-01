半導體恐面臨庫存修正 外資調降台積電目標價

（中央社記者吳家豪台北1日電）美系外資報告指出，疫情恐導致手機供應鏈面臨砍單，半導體產業預計下半年開始修正庫存，將晶圓代工廠台積電今年營收成長率從17%下修到9%，目標價調降到325元，但維持加碼評等。

台積電股價今天開高，早盤高點來到276.5元、漲幅約0.9%，成交量超過1.66萬張。

美系外資發布研究報告指出，由於全球經濟衰退及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）擴散到成熟市場，邏輯半導體預計今年下半年開始修正庫存，將從第2季起明顯砍單。台積電7奈米可能面臨聯發科、高通、華為等智慧型手機客戶砍單，且下半年iPhone備貨量可能降低，恐造成5奈米初期需求下滑，推估台積電今年下半年營收將較上半年減少4%，低於以往水準。

美系外資認為，台積電受惠於7奈米市占攀升、繪圖處理器及5G處理器需求，今年成長應仍可優於邏輯半導體和晶圓代工產業整體平均，但不再是過去每年成長20%的水準，將今年台積電營收成長率從17%下修至9%。

考量美國可能對華為實施禁令等因素，美系外資將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值下調13%、1%至14.73元、17.98元，目標價從335調降到325元，看好台積電有能力快速復甦，維持「加碼」投資評等。（編輯：張均懋）1090401