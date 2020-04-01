疫情影響4G晶片需求 外資下修聯發科目標價

（中央社記者吳家豪台北1日電）美系外資指出，疫情導致多國封城，新興市場4G行動晶片及成熟應用需求下滑，IC設計廠聯發科恐受累，目標價降到420元，但看好中國5G晶片今年下半年放量等利多，維持加碼評等。

聯發科股價今天盤中最高來到新台幣333元、漲幅約1.68%，成交張數超過3300張。

美系外資發布研究報告，將聯發科今年第2季營收季增率從12%調降到5%，主要反映新興市場4G晶片、電視系統單晶片（SoC）、網通及其他數位家用產品晶片需求下滑。由於聯發科首款5G系統單晶片設計進度受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，今年第2季聯發科5G晶片出貨恐偏低。

不過，美系外資發現中國3月手機銷售數據回溫，中國智慧型手機需求似乎已落底反彈，雖然第2季通路庫存仍偏高，預期下半年中國品牌商將發表更多5G手機，聯發科第2款和第3款5G系統單晶片應可順利推出，樂觀看待聯發科下半年成長。

美系外資認為，美國政府若對華為實施禁令，聯發科將成為主要受惠者之一，且聯發科具有財務及策略彈性，可運用併購或拓展事業至新的成長領域，有助度過半導體景氣下行週期，維持「加碼」評等，但目標價從440元下修到420元，今明年每股盈餘預估值分別調降8%、3%至18.65元、24.06元。（編輯：黃國倫）1090401