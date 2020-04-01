TVBS董事長變更案卡關 副董自爆8個月未開董事會

（中央社記者蘇思云台北1日電）TVBS去年向NCC提出申請董事長變更案，TVBS副董事長丁廣鋐今天到會說明，提到過去8個月沒開過董事會，及希望找專業經理人擔任總經理，NCC決議再行審議。

前聯利媒體（TVBS電視台）董事長張孝威去年7月辭掉董事長職務，之後TVBS董事會通過由宏達電董事長王雪紅夫婿、威盛董事長陳文琦接任董事長並兼任總經理，但這項人事案須經由國家通訊傳播委員會（NCC）同意才能生效，NCC今天在例行記者會上表示，對變更案續行審議。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，丁廣鋐今天在委員會提到，TVBS過去已8個月沒開董事會，而且無法過問公司的人事與財務，丁廣鋐認為這有違常例與公司治理規範。

蕭祈宏提到，目前陳文琦擔任TVBS董事長兼總經理，丁廣鋐認為，TVBS有2個新聞頻道，總經理職務還是找新聞傳播專業經理人比較適合。

另外，NCC委員會也希望TVBS新聞製作能有「編輯室公約」，希望董事長不要影響到整個新聞製作專業，蕭祈宏表示，丁廣鋐對這點也表示同意。

TVBS對此發布聲明回應，過去8個月跟丁廣鋐的溝通，都依照過去慣例。加上NCC尚未核准董事長變更案，經濟部也無法受理代表人變更，為了尊重NCC職權，TVBS先前8個月才沒召開董事會。

TVBS表示，目前雖然沒有簽署編輯室公約，但維護新聞專業與獨立自主是TVBS新聞部的價值與例行工作。如果NCC堅持要求，TVBS新聞部可以再研究編輯室公約。

NCC決議將請TVBS就公司治理、專業經理人、編輯室公約3大事項，提供書面資料後再行審議。（編輯：楊玫寧）1090401