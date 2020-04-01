美貿易障礙評估關注美豬美牛 經濟部持續溝通

（中央社記者吳柏緯台北1日電）美國發布2020年各國貿易障礙評估報告，其中涉及台灣的內容中，美方特別關注美豬美牛、著作權侵權、基改食品與藥價等議題。對於美方關切事項，經濟部表示充分瞭解並持續透過各項管道與美方溝通。

美國貿易代表署（USTR）依據1988年美國「綜合貿易及競爭力法」規定，於2020年3月31日公布「2020年各國貿易障礙評估報告」，列出美方63個主要出口市場對美國出口造成影響的貿易、投資障礙及市場扭曲措施。此外，USTR就降低出口障礙、農業及數位貿易等3項議題發布「事實摘要」，說明美國過去一年為解決該等障礙所作的努力及成果。

在今年發布的「2020年各國貿易障礙評估報告」中，美國對於台灣的智慧財產權保護措施表示肯定，例如實施包含生物藥品的專利連結制度，有助創新醫藥產業發展。此外，修正營業秘密法，允許檢察官對偵查中案件發出保護令，避免營業秘密於偵查中外洩。

雙方也針對簡化有機農產品進口的行政程序持續討論。

不過這個報告中也提及美方對台貿易的關切議題，包含豬牛議題未依國際標準及遵守雙邊協議、校園膳食禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、外人投資條例修法等。

經濟部表示，將配合行政院經貿談判辦公室及相關單位，妥善處理雙方關切議題，進一步深化台美經貿關係。

根據海關統計，2019年台美雙邊貿易總額810.9億美元，較2018年成長11.7%，其中台對美出口462.69億美元，成長17.16%，主要因美中貿易摩擦帶動台商回台投資，增加對美直接出口。2019年美國為台灣第2大貿易夥伴及最主要技術來源，台美經貿關係緊密，台灣將持續透過貿易、投資、產業、能源等合作，提升雙邊經貿關係。（編輯：林興盟）1090401