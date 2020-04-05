大立光3月營收4個月高點 9日法說外界關注疫情影響

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）股王大立光自結3月合併營收新台幣54.44億元，是4個月來高點。大立光9日將舉行法說會，外界關注武漢肺炎疫情後續影響。

大立光自結3月合併營收54.44億元，較2月36.73億元成長48.22%，比去年同期39.25億元成長38.67%。

累計今年第1季大立光自結合併營收132.14億元，較去年同期98.23億元成長34.52%。

大立光9日將舉行線上法人說明會，除了第1季財報表現以及股利分派外，武漢肺炎對產業後續帶來的影響，預料將是外界關注焦點。

展望大立光未來營運，美系外資發布研究報告表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成各國陸續封城、零售活動減少，恐影響今年上半年中東、非洲、西歐、北美、亞太等地區需求，下修今年全球智慧型手機出貨量4.9%，相當於今年出貨量將年減5%，但預期2021年將年增5%。

供應鏈方面，美系外資認為大立光可能面臨兩大需求逆風，包括整體智慧型手機市場下修風險、客戶華為（Huawei）恐流失海外市占。

大立光去年合併營收新台幣607.45億元，年成長21.61%；合併毛利率69.05%，年增0.27個百分點；營業淨利365.06億元，年成長23.28%；稅後盈餘282.62億元，年成長15.97%，營收、獲利均創下歷年新高，每股稅後純益達210.69元。大立光往年配息率約在35%到37%，若依此比率估算，大立光今年配息有機會創下歷年新高。（編輯：蘇志宗）1090405