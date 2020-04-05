汽油6日起降9角 油價連6跌創逾17年半新低

中油公司5日宣布，國內汽、柴油價格6日起各調降新台幣0.9元與1元，其中95無鉛汽油再度下跌，每公升降至18.8元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北5日電）疫情衝擊讓國際油價再度下跌，台灣中油公司今天宣布，6日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.9元和1元，這是3月2日以來連6跌，且汽油價格創下逾17年半新低。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.8元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.4元。

依照中油歷史資料，95無鉛汽油每公升18.8元，略高於2002年6月1日當時95無鉛汽油每公升18.2元的價格；98無鉛汽油每公升20.8元，也只有比2002年8月20日每公升20.5元的價格高一點，都跌到17年半的低點，有開車需求的加油族可以省下不少油錢。

回顧全球油價走勢，1998年爆發亞洲金融風暴時，導致全球油價跌落谷底，由於需求面急遽萎縮，國際油價一度跌到10美元左右，台灣也不能倖免。從中油歷史油價資料庫來看，最低紀錄在1999年1月6日，當時95無鉛汽油價格為每公升16元，92無鉛汽油為15元，雙雙來到最低點。

台灣中油表示，近期因為美國受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，導致生產與消費活動減緩，造成國際原油價格持續走跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶21.53美元，較前週24.99美元下跌3.46美元，新台幣兌美元匯率升值0.047元。中油指出，國內油價依公式計算，跌幅為11.18%，92無鉛汽油及柴油都未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油各調降0.9與1元，足額調整。（編輯：楊凱翔）1090405