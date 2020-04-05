更多編輯台推薦新聞：
台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

義大利籍神父謝台灣人 家鄉疫情告急求援湧近千萬善款
生活

義大利籍神父謝台灣人 家鄉疫情告急求援湧近千萬善款

一週大事／武漢肺炎全球病例破百萬、台灣捐千萬片口罩
生活

一週大事／武漢肺炎全球病例破百萬、台灣捐千萬片口罩

美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率
國際

美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

汽油6日起降9角 油價連6跌創逾17年半新低

最新更新：2020/04/05 14:18
中油公司5日宣布，國內汽、柴油價格6日起各調降新台幣0.9元與1元，其中95無鉛汽油再度下跌，每公升降至18.8元。（中央社檔案照片）
中油公司5日宣布，國內汽、柴油價格6日起各調降新台幣0.9元與1元，其中95無鉛汽油再度下跌，每公升降至18.8元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北5日電）疫情衝擊讓國際油價再度下跌，台灣中油公司今天宣布，6日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.9元和1元，這是3月2日以來連6跌，且汽油價格創下逾17年半新低。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.8元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.4元。

依照中油歷史資料，95無鉛汽油每公升18.8元，略高於2002年6月1日當時95無鉛汽油每公升18.2元的價格；98無鉛汽油每公升20.8元，也只有比2002年8月20日每公升20.5元的價格高一點，都跌到17年半的低點，有開車需求的加油族可以省下不少油錢。

回顧全球油價走勢，1998年爆發亞洲金融風暴時，導致全球油價跌落谷底，由於需求面急遽萎縮，國際油價一度跌到10美元左右，台灣也不能倖免。從中油歷史油價資料庫來看，最低紀錄在1999年1月6日，當時95無鉛汽油價格為每公升16元，92無鉛汽油為15元，雙雙來到最低點。

台灣中油表示，近期因為美國受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，導致生產與消費活動減緩，造成國際原油價格持續走跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶21.53美元，較前週24.99美元下跌3.46美元，新台幣兌美元匯率升值0.047元。中油指出，國內油價依公式計算，跌幅為11.18%，92無鉛汽油及柴油都未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油各調降0.9與1元，足額調整。（編輯：楊凱翔）1090405

延伸閱讀
歐美疫情慘需求萎縮 台灣恐面臨接不到訂單危機航空燃油費4年新低 機票省很大消費者無喜悅蒲亭：俄羅斯準備配合美國和沙烏地 減產石油需要更多時間討論 OPEC+減產會議傳延期汽油價格30日起調降8角 創逾17年半新低汽油下週估跌0.7元 95無鉛跌破2字頭油價有望連5降 汽柴油下週估跌0.7元
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報