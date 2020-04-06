大立光3月營收亮眼 早盤漲逾3%

（中央社記者韓婷婷台北6日電）股王大立光3月營收逆勢繳出亮眼的數字，來到新台幣54.44億元，月增高達48.22%，年增也有38.67%，表現超出市場預期，激勵今天股價開盤上漲120元，漲幅3.19%，穩定市場信心。

大立光在3月初考量歐美疫情嚴峻，開始對後勢營運轉趨保守，預估3月客戶拉貨動能將優於2月，但後勢客戶是否修正仍有變數，對市場信心有一定的壓抑，不過最新3月數字出爐，表現相當亮眼，優於市場預期，激勵今天股價表現領先台股三王。

大立光今天以3880元，上漲120元開出，開盤10分鐘股價最高衝上3885元，漲幅3.32%，向月線反壓3894元位置邁進。

大立光累計今年第1季合併營收132.15億元，較去年同期98.23億元成長34.52%。

受到客戶在中國大陸復工補庫存需求啟動下，推動大立光3月營收逆勢起飛，衝上54.44億元，是今年首度站穩50億元大關，並創下歷年同期新高，表現優於市場預期；但受到武漢肺炎疫情延燒全球拖累，市場需求急凍，市場轉趨保守，大立光預期，4月的拉貨動能恐較3月下滑，也成為市場多空拉鋸的關卡。

不過大立光也強調，截至目前為止，今年的資本支出以及未來的擴產計畫未受影響，仍將持續執行。市場聚焦大立光將於9日召開線上法說會，對後勢展望及第1季財報表現。（編輯：趙蔚蘭）1090406