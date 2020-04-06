金融股弱勢 台股開高拉回震盪

（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天在亞股漲勢整齊加上美股期貨電子盤大漲激勵，開高後一度上漲逾百點，不過受到指揮中心記者會提前至10時召開，一度引發市場擔憂疫情變化，加上金融股扯後腿，指數開高一度翻黑。

截至10時30分，加權股價指數上漲49點、為9712點，成交值新台幣736億元，由於資本市場3月表現普遍疲軟，恐衝擊金融股獲利，尤其是投資部位高的壽險業更是首當其衝，銀行也因財務操作部位恐有帳面虧損，獲利數字有較2月走低疑慮，金融類股指數由紅翻黑。

美國總統川普支持還在測試階段的治療武漢肺炎疾病藥物，表示他自己可能會服用那些藥物，並鼓勵其他人在獲得醫生同意後也這麼做。台灣要求進出公共場所均需帶口罩，美國疾病控制與預防中心（CDC）3日也建議在公共場所戴上口罩，預料全球對口罩需求將持續增加，激勵生技相關概念股走揚。

分析師表示，美股期貨電子盤大漲，帶動亞股多數開高走高，台股雖一度登上9800點，但上檔賣壓仍在，指數在5日線9683點附近多空交戰，成交值也有增溫跡象，但尚未突破9600點至9800點的盤整區間。

分析師認為，雖然武漢肺炎疫情仍無降溫跡象，但全球資本市場在各國政府頻頻祭出救市措施下，似有穩住跌勢跡象，由於短線波動仍相當劇烈，要確認底部已過言之過早，若後續可呈現價穩量縮的格局，指數才有機會向上挑戰壓力。

法人指出，本週上市櫃公司將陸續公布3月營收，受到疫情影響程度將是觀察重點，且股王大立光將在9日召開法人說明會，緊接著台積電也將在16日舉行法說會，對第2季景氣展望及市場需求面的觀察，將是市場關注的風向球。（編輯：張均懋）1090406