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首頁 / 產經

疫情衝擊花卉產業 農委會：政府替代性購買

最新更新：2020/04/06 14:13

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）武漢肺炎疫情擴大，花農也受衝擊，農委會副主委陳駿季表示，節慶活動減少，買花意願變低，對花卉產業衝擊大，將有2階段紓困，首先增加貸款額度優惠，再祭出替代性購買，政府出面買花用於綠美化。

立法院財政委員會今天就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」要求相關部會進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡及鍾佳濱等人，質詢時均關切疫情對花卉產業衝擊，鍾佳濱並建議，政府應扮演火車頭角色，帶頭消費採購花卉，代位消費，如此一來，花農不需減產，花市、花店也以生意可做。

對此，農委會副主委陳駿季表示，逢武漢肺炎疫情，清明節節慶活動、廟會等大幅減少，對花卉產業有較大衝擊；在紓困措施方面，規劃第1階段將增加貸款額度，給予優惠條件，第2階段會有替代性購買，政府與業者一起合作，採購花卉，放置於交通節點、洽公處，若到學校做綠美化，已編列新台幣4億元預算。

另一方面，農委會也在今天早上發出採訪通知，將於下午2時30分召開記者會，說明相關農產業紓困振興措施，包括目前作法及擴增方案內容，並將於官方臉書直播。（編輯：趙蔚蘭）1090406

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