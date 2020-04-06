行動通訊營收第4季減4.7億 呈現下滑趨勢

（中央社記者蘇思云台北6日電）NCC公布2019年第4季行動通訊市場統計資訊，整體營收為新台幣401.2億元，比前一季減少了4.7億元，已經連續多季呈現下滑趨勢。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布2019年第4季行動通訊市場統計資訊，整體營收新台幣401.2億元，比前一季減少4.7億元；其中，只有簡訊營收增加0.5億元，其餘通通減少，包括語音營收減少2.5億元，數據傳輸服務營收減少1.3億元，其他收入減少1.4億元。

行動通訊用戶數2019年第4季為2920.8萬用戶，較前一季減少9.8萬用戶；預付卡用戶數2019年第4季為580.2萬用戶，較前一季減少20.2萬用戶。

從每用戶平均收入（Average Revenue Per User，簡稱ARPU）來看，2019年第4季4G的ARPU為457.4元，較前一季減少4.5元。從語音與數據傳輸ARPU來看，2019年第4季4G語音及數據傳輸的ARPU都較前一季為低。

NCC表示，行動通訊語音話務量持續下降，2019年第4季為29.2億分鐘數，較前一季減少1.5億分鐘數。

以撥打語音型態話務量來看，主要以網內分鐘數占最多，2019年第4季為15.9億分鐘數；網外7.4億分鐘數次之，再來是市話4.6億分鐘數、國際去話0.3億分鐘數、國際漫遊300萬分鐘數。

行動通訊數據傳輸量則持續攀升，2019年第4季為173萬6566.6Tbytes，較前一季增加1萬7916.8Tbytes；行動通訊簡訊則數2019年第4季為14.6億則，較前一季增加1.3億則；多媒體訊息則數2019年第4季為747.4萬則，較前一季增加65.7萬則。（編輯：楊凱翔）1090406