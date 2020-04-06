宏達電3月營收谷底回溫 月增3.1%

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電營收規模持續下滑，累計前3月營收13.3億元，年減54.83%，但3月營收新台幣4.3億元，已較2月營收近20年低點回升，月增3.1%。

宏達電今天公告3月自結合併營收新台幣4.3億元，年減67.07%，月增3.1%，累計1至3月自結合併營業收入13.3億元，年減54.83%。

宏達電2月自結合併營收4.19億元，年減32.96%，創2000年8月以來，近20年新低，但3月營收已較2月回溫。

市場分析，整體智慧機市場競爭，宏達電近年雖積極耕耘虛擬實境（VR）產品，但相關產品貢獻還不足以彌補智慧機方面營收下滑的缺口，整體營收規模較過去下滑。

宏達電深耕VR領域，在3月宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，瞄準企業VR市場需求，並因應全球防疫趨勢，推出HTC首款VR虛擬會議服務，皆對營運有正面挹注。

除發展虛擬實境軟體與建造平台外，宏達電在軟硬體上也持續創新，包括VIVE Cosmos Elite正式上市，以及旗下VIVELAND團隊持續將VR密室逃脫遊戲引進台灣。

此外，在海外市場方面，宏達電與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life也正式開幕，預估每年可吸引約36萬名遊客，未來雙方會將虛擬實境體驗推廣到沙烏地阿拉伯和其他海灣國家各個城市，進而在中東地區實現VIVE Reality的願景。（編輯：楊凱翔）1090406