外資回頭買超台股 代工五哥獲青睞

（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天上漲155.11點，站回9800點，三大法人全數買超，其中外資回頭買超新台幣22.1億，除了連續3天買超台積電外，代工五哥也獲得外資青睞，全數擠進買超前11名。

台股今天在美股期指電子盤走高及亞股全面反彈帶動下，開高震盪走高，電子股尤其是筆電、伺服器、雲端相關族群扮演多頭領軍角色，推動指數大漲155.11點，收最高9818點，漲幅1.61%，成交值新台幣1497.89億元。

三大法人全數站在買方，合計買超38億元，外資也回頭買超，統計三大法人買超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超22.1億元，投信買超5.95億元，自營商買超（合計）9.94億元，其中自營商（自行買賣）買超5.96億元，自營商（避險）買超3.98億元。

觀察外資買超個股，買超張數第一名為元大台灣50反1，其次是英業達、聯電，值得觀察的除了買超4555張台積電，連續第3天買超外，筆電代工五哥，英業達、廣達、仁寶、緯創均列入買超前10大，和碩為買超第11名。

其中廣達及和碩同樣擠進投信買超前10名，顯然筆電、伺服器相關大廠普遍受到外資及投信等法人青睞，成為近來盤面資金追逐熱門標的。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受到疫情影響恐慌性賣壓已獲得一定程度宣洩，今天美期大漲，台股清明節前受到壓抑的觀望買盤，受到激勵，推升台股勁揚155點，不過指數接近月線反壓9855點，能否突破月線反壓填補3月13日的缺口，仍需進一步觀察，外資買盤及美股今晚表現都是指標，如果無法帶量越過月線，則視為弱勢反彈。

宏遠投顧研究部主管陳冠升表示，全球股市仍受到疫情影響，但在美國貨幣政策及財政政策雙管齊下及各國政府史無前例下猛藥救市，股市下檔支撐也會轉強。近期台股跌深反彈，任何股票都會出現反彈，但包括食品、防疫、PC及伺服器、遠端視訊、網通、5G、宅經濟、眼科等產業相對吸睛，成為短線台股反彈主角。（編輯：鄭雪文）1090406