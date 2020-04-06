公股銀行提供企業紓困貸款 財長：已核准221億元

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）公股銀行全力挺紓困，財政部長蘇建榮表示，截至1日，公股銀行已核准1528戶企業紓困貸款，金額新台幣221.7億元，核准595戶個人紓困貸款，金額57.7億元，將持續以從寬、從速、從簡原則協助民眾度過資金難關。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟與產業，行政院指示「紓困的陳時中」、政務委員龔明鑫與財經部會，每天對外界說明紓困內容，龔明鑫今天率領財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津與金融監督管理委員會主委顧立雄等召開首場記者會。

蘇建榮表示，財政部已要求公股銀行積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，熟悉紓困振興措施內涵，並主動關懷，及時協助有需要的企業，從寬、從速、從簡落實辦理紓困振興方案。

蘇建榮說明，目前公股銀行針對企業戶，除配合辦理政策性貸款，並以自由資金提供專案貸款，且就既有貸款提供寬緩措施；個人部分，則有既有貸款提供寬緩措施，並提供信用卡緩繳方案及專案貸款。此外，也配合央行降息措施，加碼降低自用住宅及消費性貸款利息。

蘇建榮說，為提供民眾便利的紓困措施，會本著從寬、從速、從簡原則，企業只要檢附企業切結書、受影響認定及報稅或免稅證明就可來申請，個人則可以通訊方式簡便申請。

財政部統計，截至4月1日，已受理3028戶企業的續約展延、營運資金及振興貸款申請，金額合計676.6億元，已核准1528戶、221.7億元；個人部分已受理944戶，金額101.3億元，其中已核准595戶、57.7億元。

另一方面，蘇建榮表示，也要求公股銀行完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，以有效協助受影響的企業或個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。（編輯：楊玫寧）1090406