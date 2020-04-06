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Teams誤傳資安漏洞 台灣微軟：已修補完成

最新更新：2020/04/06 20:52

（中央社記者吳家豪台北6日電）台灣微軟今天針對媒體有關Microsoft Teams資安報導，表示報導中提及的資安弱點已於2019年偵測到並修補完成，Microsoft Teams使用者已不會受到來自這項漏洞的任何威脅。

台灣微軟發聲明指出，近日部分媒體自4月1日起迄今，引用國內研調機構的過時資訊報導「Microsoft Teams潛藏資安漏洞」此一錯誤訊息，造成微軟及Microsoft Teams使用者及客戶的困擾及擔憂。

根據台灣微軟聲明，Microsoft Teams安裝程式在2019年曾被偵測出一個安全性弱點，這類型的漏洞稱為「應用程式目錄DLL植入」，若攻擊者欲利用此漏洞進行攻擊，必須滿足2項條件，包括已擁有使用者裝置的特許訪問權、誘使使用者執行不建議的操作。

台灣微軟說，這項弱點於2019年被偵測到，在Microsoft Teams版本1.3.00.362中被修復 （2020年4月當前版本為1.3.00.4461），使用者已無法再下載具有此漏洞的Microsoft Teams安裝程式，也不會受到來自此漏洞的任何威脅。

台灣微軟也表示，微軟十分重視客戶隱私和資訊安全，Teams是一個由Microsoft 365團隊打造共同協作且功能強大的平台，由Microsoft 365 Security為使用者提供安全無虞的資安保障機制。（編輯：楊凱翔）1090406

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