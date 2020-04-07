鴻海搶攻Apple Watch 外資目標價升到90元

（中央社記者吳家豪台北7日電）美系外資今天表示，代工廠鴻海有望從2020年底開始成為第6代Apple Watch的主要供應商，目標價升到90元，維持買進評等；日系外資看好長期獲利成長，維持優於大盤評等和目標價82元。

鴻海股價今天上漲1.2元開出，盤中高點來到71.9元、漲幅約2.4%，成交量逾2.38萬張。

美系外資發布研究報告指出，隨著廣達淡出Apple Watch組裝業務，鴻海有望從2020年底開始打入Apple Watch供應鏈，成為第6代Apple Watch主要供應商，推估2020年、2021年鴻海在整體Apple Watch出貨占比將上看17%、30%，可望貢獻鴻海2021年營收2%。

美系外資看好鴻海仍是代工和電子製造服務業的領導廠商，儘管面臨全球經濟衰退，財務體質仍較佳，將鴻海今明年每股盈餘預估值上調3%、2%至6.9元、8.6元，維持「買進」投資評等，目標價從88元調高到90元。

日系外資表示，儘管鴻海難以避免受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，仍樂觀看待長期獲利率成長趨勢，除了內部營運優化帶來效益之外，旗下富智康公司獲利能力改善也有幫助。

日系外資預期，鴻海營業利益率將從2020年下半年開始復甦，隨著需求回溫，2021年獲利有望年增25%，維持「優於大盤」評等和目標價82元。（編輯：郭無患）1090407